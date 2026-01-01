Философская мастерская для подростков в лектории «Прямая речь»

Философская мастерская для подростков — это уникальный интенсив, в рамках которого ваши дети смогут развивать ключевые навыки критического мышления, анализа и аргументации. Современный мир требует не только обладания информацией, но и умения применять её на практике. На этом курсе подростки научатся не просто рассуждать, но и вести содержательные дискуссии, уверенно выступать и глубоко понимать суть вещей.

Занятия проводит Елена Сысоева, преподаватель истории и философии, которая предлагает подросткам овладеть не просто теорией, а практическими инструментами работы с мышлением. Философствовать — значит глубже исследовать идеи и развиваться для лучшего их усвоения. Каждый участник мастерской научится критически относиться к информации и принимать обоснованные решения.

Навыки, полученные на философской мастерской, будут полезны не только в учебе, но и в жизни, независимо от выбранной профессии. Курс предназначен для подростков в возрасте от 12 до 16 лет.