Елена Шевченко. «Сладкая Королева в Цирке»
Елена Шевченко. «Сладкая Королева в Цирке»

6+
Возраст 6+

О концерте

Шансон и цирк от Елены Шевченко

В Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке выступит певица Елена Шевченко, известная своим искренним шансонным исполнением. Она представит уникальную программу, где объединит шансон и цирковое искусство. Зрителей ждут проникновенные жизненные истории, раскрытые через выступления артистов цирка и балета, а также захватывающие спецэффекты и удивительные декорации.

Кроме авторских песен Елены, в программе примут участие и гости: Пётр Захаров, Антон Гусев, Александр Еловских и Николай Самусев. Это шоу станет настоящим открытием для поклонников шансона и любителей необычных цирковых постановок.

Елена Шевченко: «Сладкая Королева» Санкт-Петербурга

Елена, известная как «Сладкая Королева» Санкт-Петербурга, стремительно вошла в мир шоу-бизнеса и завоевала популярность как одна из ярких исполнительниц современности. Её авторские песни, такие как «Зажигай», «Звезда», «Салют любовь», «Фантазер» и «Два человека», звучат на больших радиостанциях и находят отклик в сердцах слушателей.

Цирковые традиции и новые горизонты

Елена Шевченко решает удивить аудиторию, сочетая шансон и цирк, два, казалось бы, несовместимых жанра. В спектакле шансонные истории будут оживать благодаря артистам цирка и балета, а также при поддержке диджитал-декораций и животных.

Действие состоится на арене роскошного цирка Чинизелли. Технические возможности этой площадки позволят реализовать бурную фантазию Елены совместно с заслуженным артистом России Гией Эрадзе, руководителем Королевского цирка. Спектакль обещает быть на уровне мировых шоу.

Грандиозность программы

Программа выделяется своим масштабом: большое количество исполнителей, великолепные костюмы, потрясающие декорации и уникальные спецэффекты. Это станет ярким культурным событием столицы.

Специальные гости, чьи имена пока под секретом, также порадуют зрителей своим участием в программе.

Приходите 24 апреля в 19:00 на арену цирка на Фонтанке и станьте частью этого выдающегося шоу!

Апрель
24 апреля пятница
19:00
Цирк на Фонтанке Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, 3/А

