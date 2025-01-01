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Елена Рыбалко с программой Adele
Билеты от 800₽
Киноафиша Елена Рыбалко с программой Adele

Елена Рыбалко с программой Adele

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Трибьют Адель: Вечер Эмоций и Музыки

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный неповторимым хитам легендарной Адель. Эта выдающаяся певица из Тоттенхэма покорила сердца миллионов и завоевала множество наград за свою карьеру. Каждое её возвращение на сцену вызывает настоящий ажиотаж, а её песни остаются актуальными и любимыми.

Легенда нашего времени

Адель, получившая звание «женщины года» от различных изданий, всегда остаётся верна себе. Её музыка — это отражение её жизни, полное искренности и глубины чувств. Каждая композиция пронизана эмоциями, которые задевают за живое и заставляют задуматься о настоящей любви.

Музыка джазового квартета

В рамках предстоящего трибьюта вас ожидает выступление талантливого джазового квартета, который создаст атмосферу волшебства и искренности. Их интерпретации известных хитов Адель позволят вам вновь пережить все те чувства, которые вызывает её музыка.

Не упустите шанс погрузиться в мир эмоций и насладиться великолепными мелодиями, которые стали символом целого поколения. Мы ждём вас на этом незабываемом вечере!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

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