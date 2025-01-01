Елена Ревич, Дмитрий Илларионов. «С Юга на Север»

Музыка для двоих: Гитара и Скрипка в Испанском Ритме

В программе известного концерта прозвучат произведения для соло-гитары и для гитары с скрипкой. Зрители смогут насладиться творениями таких авторов, как Гранадос, Пьяццолла, Таррега, Пухоль и других. Это уникальная возможность погрузиться в мир русской классической гитары и услышать шедевры как русских, так и европейских композиторов.

Исполнители концерта

Елена Ревич, скрипачка, обладает статусом заслуженной артистки Российской Федерации и является лауреатом молодёжной премии «Триумф» и международных конкурсов. Она также дипломант XI Международного конкурса имени П.И. Чайковского и автор множества литературно-музыкальных программ, включая проекты в области современной академической музыки.

Дмитрий Илларионов, один из самых востребованных классических гитаристов в мире, является доцентом Российской академии музыки им. Гнесиных. Он и лауреат первой премии Международного конкурса гитарной ассоциации Америки, и первой премии Международного конкурса имени Франсиско Тарреги. Также является художественным руководителем Международного конкурса и фестиваля имени Фраучи.

Программа концерта

Энрике Гранадос – «Испанский танец» из балета La vida breve

Фриц Крейслер – «Арабское каприччио»

Матиас Дюплесси – Trans-Siberian

Атанас Уркузунов – «Легенда»

Мануэль Де Фалья – «Испанский танец», «Сюита в испанском народном стиле»

Пётр Чайковский – «Сентиментальный вальс»

Павел Карманов – «Марина»

Пабло де Сарасате – «Андалузский романс»

Эмилио Пухоль – этюд «Шмель»

Астор Пьяццолла – «Ночной клуб», «Кафе 1930»

Александр Иванов-Крамской – «Вальс», «Порыв»

Место проведения

Концерт пройдет в Филиале Ельцин Центра в Москве по адресу: ул. Малая Никитская, дом 12, стр. 1, Усадьба Долгоруковых-Бобринских. Центральный вход, 2 этаж, Бальный зал.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться живым исполнением выдающихся произведений!