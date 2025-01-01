Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Елена Ревич, Дмитрий Илларионов. «С Юга на Север»
Билеты от 2600₽
Киноафиша Елена Ревич, Дмитрий Илларионов. «С Юга на Север»

Елена Ревич, Дмитрий Илларионов. «С Юга на Север»

6+
Возраст 6+
Билеты от 2600₽

О концерте/спектакле

Музыка для двоих: Гитара и Скрипка в Испанском Ритме

В программе известного концерта прозвучат произведения для соло-гитары и для гитары с скрипкой. Зрители смогут насладиться творениями таких авторов, как Гранадос, Пьяццолла, Таррега, Пухоль и других. Это уникальная возможность погрузиться в мир русской классической гитары и услышать шедевры как русских, так и европейских композиторов.

Исполнители концерта

Елена Ревич, скрипачка, обладает статусом заслуженной артистки Российской Федерации и является лауреатом молодёжной премии «Триумф» и международных конкурсов. Она также дипломант XI Международного конкурса имени П.И. Чайковского и автор множества литературно-музыкальных программ, включая проекты в области современной академической музыки.

Дмитрий Илларионов, один из самых востребованных классических гитаристов в мире, является доцентом Российской академии музыки им. Гнесиных. Он и лауреат первой премии Международного конкурса гитарной ассоциации Америки, и первой премии Международного конкурса имени Франсиско Тарреги. Также является художественным руководителем Международного конкурса и фестиваля имени Фраучи.

Программа концерта

  • Энрике Гранадос – «Испанский танец» из балета La vida breve
  • Фриц Крейслер – «Арабское каприччио»
  • Матиас Дюплесси – Trans-Siberian
  • Атанас Уркузунов – «Легенда»
  • Мануэль Де Фалья – «Испанский танец», «Сюита в испанском народном стиле»
  • Пётр Чайковский – «Сентиментальный вальс»
  • Павел Карманов – «Марина»
  • Пабло де Сарасате – «Андалузский романс»
  • Эмилио Пухоль – этюд «Шмель»
  • Астор Пьяццолла – «Ночной клуб», «Кафе 1930»
  • Александр Иванов-Крамской – «Вальс», «Порыв»

Место проведения

Концерт пройдет в Филиале Ельцин Центра в Москве по адресу: ул. Малая Никитская, дом 12, стр. 1, Усадьба Долгоруковых-Бобринских. Центральный вход, 2 этаж, Бальный зал.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться живым исполнением выдающихся произведений!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 сентября
Филиал Ельцин Центра в Москве Москва, М.Никитская, 12, стр. 1
19:00 от 2600 ₽

В ближайшие дни

Летний стендап клуб
18+
Юмор
Летний стендап клуб
13 сентября в 21:30 Ibis Kitchen
от 1390 ₽
Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
10 декабря в 18:30 Petter
от 2000 ₽
Юлия Савичева
12+
Поп
Юлия Савичева
14 сентября в 20:00 Урбан
от 3000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше