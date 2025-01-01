Лекция о музыке Баха в лектории «Прямая речь»

Музыка Иоганна Себастьяна Баха часто воспринимается как нечто космическое. Однако парадокс заключается в том, что композитор создавал свои произведения не для торжественных случаев, а для повседневной жизни. Вам не нужно быть экспертом в классической музыке или готовиться к концерту. Бах обращается к сердцу и разуму, оставаясь одновременно возвышенным и доступным.

«Музыка Баха — открытый код: в ней всегда найдете что-то новое, вдохновляющее. Она помогает сохранить состояние творческого уединения и сосредоточенности, что особенно актуально в нашем быстром и суетном мире», — отмечает скрипачка Лена Ревич.

Что вас ждет?

Этим вечером вы не только услышите замечательную музыку Баха в исполнении талантливой Лены Ревич, но и сможете узнать больше о его жизни и творчестве. Мы поговорим о том, почему произведения Баха звучат свежо даже спустя столетия.

Скрипка Лены Ревич не знает банальности. Она работала с российскими и зарубежными композиторами, которые посвящали ей свои произведения. Если вы ищете что-то новое, если вам нужен глоток свежего воздуха — ждём вас в уютном зале лектория «Прямая речь» на концерте «Бах с нами».

О Лене Ревич

Лена Ревич — известная скрипачка и музыкальный педагог. Она является выпускницей Московской государственной консерватории и лауреаткой международных конкурсов. Лена выступает как солистка в крупнейших концертных залах мира и в камерных составах с выдающимися музыкантами. Она имеет звание заслуженной артистки Российской Федерации и является лауреаткой молодёжной премии «Триумф». В 2015 году Лена удостоилась премии американских критиков за музыкальный диск «Цветы зла». Она также дипломант XI Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

Дополнительная информация

Примерная продолжительность мероприятия: 1 час 30 минут. Если у вас нет возможности посетить лекторий физически, вы можете присоединиться к трансляции онлайн!