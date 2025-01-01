Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Елена Премудрая
Киноафиша Елена Премудрая

Спектакль Елена Премудрая

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебная сказка о Елене Премудрой 

«Елена Премудрая» — это волшебная сказка о приключениях Елены и Солдата, где переплетаются загадки судьбы и неожиданные повороты событий. Как они встретились? Зачем расстались? При чем тут говорящий лес?

История Елены напоминает о том, что, как и многие из нас, она сама создает себе препятствия на пути к счастью. Солдат, настоящий герой, несмотря на её капризы, идет к своей цели, полагаясь не на магию, а на простые человеческие ценности: правду, честность и смекалку. Его девиз прост и доступен каждому: «Ни одно хорошее дело не останется забытым и не пройдет даром».

Темы и настроение

Спектакль полон колорита и комических ситуаций. Зрители смеются над забавными персонажами и их взаимоотношениями, но порой история заставляет задуматься о вечных вопросах, которые режиссёр подносит с легкостью и неожиданностью.

Создатели

Этот спектакль — результат работы создателей популярных мюзиклов, таких как «Сказ о серебряных крыльях», «Единорог. Легенда» и «Петербургская история». Он подходит для семейного просмотра и обещает ярчайшие эмоции всем зрителям, от мала до велика.

Посвящение

Спектакль посвящен мастеру, Народному Артисту РСФСР Зиновию Яковлевичу Корогодскому.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории о любви и приключениях!

Режиссер
Татьяна Вдовиченко
В ролях
Валерия Мичкова
Сергей Алешин
Сергей Будь
Станислав Казаку
Егор Сигаев

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
14:00 от 1200 ₽

Фотографии

Елена Премудрая Елена Премудрая Елена Премудрая Елена Премудрая Елена Премудрая Елена Премудрая Елена Премудрая

В ближайшие дни

Веселая вдова + экскурсия по Народному дому графини С.В.Паниной.
6+
Оперетта
Веселая вдова + экскурсия по Народному дому графини С.В.Паниной.
30 ноября в 19:00 Санкт-Петербургский ДК железнодорожников
от 1100 ₽
Бесы
16+
Драма
Бесы
10 января в 18:30 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
18 сентября в 15:30 Михайловский театр
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше