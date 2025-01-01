Елена Новикова. Стендап Урал Тур

Елена Новикова: стендап шоу, которое нельзя пропустить

Приглашаем вас на сольный стендап концерт Елены Новиковой — победительницы первого сезона шоу «Открытый микрофон» и яркой участницы StandUp Show на ТНТ. Этот вечер обещает стать настоящим праздником юмора!

Звезда стендап клубов и телевидения

Елена не только блестяще выступает на сцене, но и является главной героиней сериала «Я не шучу», который можно увидеть на Кинопоиск и телеканале ТНТ. Её ироничные наблюдения о жизни, взаимоотношениях и повседневных ситуациях обязательно поднимут вам настроение.

Не упустите возможность посмеяться

Этот вечер станет отличным поводом провести время в компании друзей или получить заряд положительных эмоций в одиночестве. Присоединяйтесь к зрителям, готовым к увлекательным историям и искромётному юмору!