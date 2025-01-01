Меню
Елена Новикова и Валерия Яковлева
Билеты от 2000₽
Киноафиша Елена Новикова и Валерия Яковлева

Елена Новикова и Валерия Яковлева

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Елена Новикова и Валерия Яковлева: совместный концерт топовых комиков в Stand Up Store Moscow

Не пропустите уникальное событие в мире юмора! На сцене Stand Up Store Moscow выступят известные комики Елена Новикова и Валерия Яковлева. Эти талантливые артистки уже завоевали сердца зрителей своими остроумными шутками и яркими выступлениями.

О выступающих

Елена Новикова – одна из самых популярных комиков страны, известная своим неповторимым стилем и умением находить смешное в повседневной жизни. Валерия Яковлева радует зрителей своим искрометным юмором и непредсказуемыми шутками.

Уникальное сочетание стилей

Совместный концерт этих двух комиков обещает быть абсолютно незабываемым. Зрители окажутся в вихре смешных историй и анекдотов, которые помогут отвлечься от повседневных забот и насладиться атмосферой хорошего настроения.

Интересные факты

Stand Up Store Moscow – это не только площадка для выступлений, но и центр комедийной культуры. Здесь проводятся мастер-классы, открытые микрофоны и различные мероприятия, объединяющие любителей смеха и искусства.

Приходите и насладитесь вечером, полным юмора и хорошего настроения!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 сентября
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00 от 2000 ₽

