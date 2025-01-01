Елена Новикова и Надежда Ангарская. Стендап концерт на двоих

Большой стендап концерт с Еленой Новиковой и Надеждой Ангарской

Приглашаем вас на незабываемый стендап концерт, который пройдет в Brooklyn Bowl! На одной сцене встретятся две яркие звезды — Елена Новикова и Надежда Ангарская. Эти артистки не нуждаются в представлении, но мы все же расскажем о каждой из них.

Елена Новикова

Елена — звезда популярного сериала «Я не шучу» на Кинопоиске, в котором она является автором и главной героиней. Она известна своим искрометным семейным юмором и входит в число самых уважаемых стендап-комиков России.

Надежда Ангарская

Надежда — талантливая актриса, певица и телеведущая, прославившаяся благодаря участию в шоу «Comedy Woman» и победе в реалити-шоу «Последний герой». Её выступления всегда отличаются яркостью и оригинальностью, и именно поэтому о ней говорят «Легенда»!

О мероприятии

Brooklyn Bowl — это уникальное место для отдыха и развлечений в вашем городе, где авторская кухня и бар создадут неповторимую атмосферу. Запуск гостей в 19:00, а начало шоу — в 20:00. Продолжительность концерта составит 90 минут.

Важно знать

Обратите внимание, что столы продаются по местам. Если вы хотите сидеть без подсадки, необходимо выкупить стол целиком. Мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет, на входе будет проверяться паспорт.