Елена Минина и группа «Джоконда». Презентация акустической программы «Фантасмагория»

Новая акустическая программа группы «Джоконда»

Группа «Джоконда» занимает особое место на современной российской рок-сцене благодаря своему оригинальному звучанию. Их музыка — это гармоничное сочетание мощных гитарных риффов, симфонических аранжировок и глубоких текстов.

Музыканты группы — настоящие виртуозы, а голос солистки Елены Мининой, удостоенной премии «Чартова дюжина» как лучшая вокалистка 2023 года, придаёт песням невероятную эмоциональную выразительность.

Уникальное акустическое переосмысление

28 ноября 2025 года команда впервые представит зрителям совершенно новый взгляд на знакомые и полюбившиеся композиции. Это полное переосмысление песен группы в акустическом звучании, обогащенное участием скрипки и виолончели, при этом не теряющее огромного эмоционального заряда, присущего музыке коллектива.

Программа будет интересна как давним поклонникам группы «Джоконда», так и тем, кто впервые знакомится с творчеством коллектива и Елены Мининой. Автором большинства композиций является сама солистка. Эти песни рассказывают разнообразные истории — от эпических и философских до личных и сокровенных.

Эмоции и музыкальные детали

Слушатели смогут насладиться красивейшими мелодиями и искренними текстами, которые заставляют задумываться и сопереживать. Прозрачные акустические аранжировки позволят в деталях погрузиться в звучание хрустального голоса Елены, который давно полюбился телезрителям по проекту «Голос», а также поклонникам российских мюзиклов, в которых участвует певица.

Фантасмагория акустической «Джоконда»

Фантасмагория — это удивительное превращение, созданное мечтой и воображением. В фантасмагорическом мире знакомые вещи могут приобретать причудливые и неожиданные очертания. Призрачные, изящные, драматичные. Именно такой предстанет перед вами новая акустическая «Джоконда».