Елена Фролова

Музыка и поэзия в театре

Представляем вашему вниманию уникальное событие в Театре музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой. На сцене встретятся яркие таланты: певица, поэт и композитор, чьи песни основаны на стихах таких гениев, как Цветаева, Мандельштам, Ахматова, Бродский и Тарковский, а также на собственных стихотворениях.

В ее голосе каким-то чудесным образом переплетаются традиционный русский романс, авторская песня и духовные стихи. Зрители смогут насладиться гармоничным звучанием и глубокими текстами, которые вызывают отклик в каждом сердце.

За роялем выступит Иван Ялынский — лауреат международных конкурсов по классу рояля и обладатель Гран-при фестиваля «Петербургский аккорд». Его игра не просто аккомпанирует, а создает неповторимую атмосферу, позволяя голосу певицы «дышать» и раскрыться во всей красе.

Не упустите шанс открыть для себя мир музыки и поэзии в этом незабываемом спектакле. Продолжительность выступления составляет 2 часа, что дает возможность зрителям насладиться каждым моментом на сцене.