Сольный акустический концерт Елены Фроловой в Воронеже

Елена Фролова - известная певица, поэт и композитор, которая представит свой сольный акустический концерт в Воронеже. Она автор и исполнитель песен на стихи как русских, так и зарубежных поэтов, а также собственных произведений.

В репертуаре Елены можно встретить разнообразные жанры: романсы, русские народные песни и духовные стихи. Она мастерски играет на шестиструнной гитаре и гуслях, что делает её выступления уникальными и незабываемыми.

Творческий путь

За время своей активной концертной деятельности Елена успела выступить с сольными программами в различных странах, включая Германию, Италию, Францию и Израиль. Она также принимала участие в фестивалях мировой музыки во Франции и Бельгии.

Елена Фролова известна не только как исполнитель, но и как композитор: её музыка звучит в мультфильмах, например, в фильмах "Легенда о леди Годиве" и "Моя любовь". В 2013 году в фильме "Географ глобус пропил" звучит исполнение народной песни "Летел голубь".

Библиография и фестивали

В 2007 году в издательстве "Вита Нова" была опубликована её книга стихов "Песня для Эвридики". Кроме того, Елена является организатором и вдохновителем музыкального фестиваля "Гусли мира", который проходит в Суздале с 2014 года. В 2024 году ожидается выход её новой книги стихов и песен, которая станет очередной вехой в её творчестве.

За годы своей карьеры Елена Фролова сочинила более 800 музыкальных композиций, а её дискография насчитывает более 50 альбомов. Концерт в Воронеже – отличная возможность насладиться её талантом и уникальным музыкальным стилем.