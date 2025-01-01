Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Елена Фролова. Тебе через 100 лет
Билеты от 1000₽
Киноафиша Елена Фролова. Тебе через 100 лет

Елена Фролова. Тебе через 100 лет

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыкально-поэтическая композиция Елены Фроловой на стихи Марины Цветаевой 

Музыкально-поэтическая композиция Елены Фроловой, основанная на прозе выдающейся поэтессы Марины Цветаевой, станет ярким событием на сцене Театра Елены Камбуровой.

Творческий замысел

На концерте прозвучат романсы и песни, посвященные вечным темам любви, времени и внутренней свободы. Эти глубоко проникающие в душу произведения позволят зрителям задуматься о месте человека в мире и о преемственности поколений.

Участники концерта

В программе примут участие:

  • Елена Фролова — певица и композитор, чье творчество отражает богатство русской музыкальной традиции;
  • Юлия Зиганшина — народная артистка Республики Татарстан, известная своими проникновенными интерпретациями;
  • Софья Гомазкова — актриса, которая добавит в программу искренность и эмоциональность.

Интересные факты

Марина Цветаева, чье творчество вдохновило композицию, родилась в 1892 году и оставила значительный след в русской литературе. Её поэзия изучается в школах и университетах и продолжает волновать сердца читателей даже спустя столетие.

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный концерт, который объединяет богатство музыкального и литературного наследия!

Купить билет на концерт Елена Фролова. Тебе через 100 лет

Помощь с билетами
Январь
27 января вторник
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 1000 ₽

В ближайшие дни

StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
21 декабря в 20:00 Сергеич
от 890 ₽
Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
22 декабря в 20:00 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Jonathan Davis Birthday
16+
Электронная музыка Рок
Jonathan Davis Birthday
23 января в 20:00 Glastonberry
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше