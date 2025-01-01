Елена Фролова. Тебе через 100 лет

Музыкально-поэтическая композиция Елены Фроловой на стихи Марины Цветаевой

Музыкально-поэтическая композиция Елены Фроловой, основанная на прозе выдающейся поэтессы Марины Цветаевой, станет ярким событием на сцене Театра Елены Камбуровой.

Творческий замысел

На концерте прозвучат романсы и песни, посвященные вечным темам любви, времени и внутренней свободы. Эти глубоко проникающие в душу произведения позволят зрителям задуматься о месте человека в мире и о преемственности поколений.

Участники концерта

В программе примут участие:

Елена Фролова — певица и композитор, чье творчество отражает богатство русской музыкальной традиции;

— певица и композитор, чье творчество отражает богатство русской музыкальной традиции; Юлия Зиганшина — народная артистка Республики Татарстан, известная своими проникновенными интерпретациями;

— народная артистка Республики Татарстан, известная своими проникновенными интерпретациями; Софья Гомазкова — актриса, которая добавит в программу искренность и эмоциональность.

Интересные факты

Марина Цветаева, чье творчество вдохновило композицию, родилась в 1892 году и оставила значительный след в русской литературе. Её поэзия изучается в школах и университетах и продолжает волновать сердца читателей даже спустя столетие.

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный концерт, который объединяет богатство музыкального и литературного наследия!