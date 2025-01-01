Елена Фролова. Музыка, не умирай

Творческий вечер Елены Фроловой в Перми

Елена Фролова – уникальная российская певица, автор и исполнитель песен на стихи поэтов Серебряного века, современных авторов и собственные произведения. Ее репертуар включает как романсы и русские народные песни, так и шедевры мировой и отечественной песенной классики.

Состав участников

На концерте Елена представит свои авторские песни вместе с талантливыми музыкантами Кристиной Дзейтовой и Иваном Ялынским. Творческая деятельность Елены поражает своей многогранностью. Она является артисткой Театра музыки и поэзии, организатором и вдохновителем музыкального фестиваля «Гусли мира» в Суздале, а также лауреатом и многолетним членом жюри Всероссийского Грушинского фестиваля.

Международные достижения

Елена Фролова также активно участвует в фестивалях за границей. Она выступала во Франции и Бельгии. Кроме того, она является звонарем храма в Подмосковье и участницей колокольных фестивалей в Москве, Суздале и Елабуге. В её арсенале не только гитара, но и исконно русские и исторические инструменты: балалайка, укулеле, скифская арфа и гусли.

Выдающиеся работы

В 2003 году прошла презентация сольного альбома Елены «Zerkalo», записанного во Франции. Она также представляла Россию на Международном фестивале «Дивы Евразии» в Москве с программой русских народных песен.

Культовый фильм «Три героини в поисках Родины» о творчестве Елены Фроловой был представлен на Российском фестивале авторского документального кино «АРТДОКФЕСТ-2013». Также в 2007 году вышла ее книга стихов «Песня для Эвридики».

Награды и признание

Елена Фролова – лауреат литературной премии Марины Цветаевой и Международной Волошинской премии. Костромская епархия наградила её медалью Федоровской иконы Божией Матери. Ее работы активно используются в современном кинематографе и на театральной сцене.

Для кого этот концерт

Концерт подходит для всех ценителей творчества Елены Фроловой, любителей авторской музыки, интеллектуальной поэзии, романсов и русского фолка. Это также станет отличной возможностью для тех, кто впервые посещает подобные мероприятия.

Программа вечера

В программе – авторские песни, романсы и русские народные песни в уникальном исполнении Елены Фроловой.