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Елена Фетисова: Балет. Земные боги
Киноафиша Елена Фетисова: Балет. Земные боги

Елена Фетисова: Балет. Земные боги

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О выставке

Выставка о мужском балете в Театральном музее Санкт-петербурга

Выставка «Балет. Земные боги» представляет мир мужского балета XX века. Здесь вы сможете увидеть образы защитников, революционеров, гладиаторов и покорителей космоса, воплощенные на сцене великими артистами, изменившими облик мужского танца.

Исторический контекст

В революционную первую четверть XX века, наполненную противоречиями и вызовами, появление мужских образов на балетной сцене потребовало признания мужчины-танцовщика как полноправного драматического героя. Хореографы-новаторы, такие как Михаил Фокин, Вацлав Нижинский, Федор Лопухов и Джордж Баланчин, сыграли важную роль в трансформации традиционных амплуа балета. Постепенно мужчины-танцовщики стали универсальными исполнителями, способными передавать эмоциональную палитру через лирические, драматические и героические танцы.

Выдающиеся мастера

Главными героями выставки стали такие легендарные мастера, как Владимир Васильев, Юрий Григорович, Вахтанг Чабукиани, Константин Сергеев, Юрий Соловьев, Леонид Якобсон, Аскольд Макаров и Олег Виноградов. Каждый из них внес колоссальный вклад в развитие мужского танца и оказал значительное влияние на новые поколения танцовщиков и хореографов.

Танец и его влияние

Эти мастера не только создавали новые спектакли, но также вносили редакции в знаменитые академические балеты XIX века. Они кардинально усложняли хореографическую лексику и расширяли технические и выразительные возможности мужского исполнителя, заимствуя движения из акробатики, спорта, боевых искусств и авангардных танцевальных практик.

Прошедшее столетие останется в истории мирового балета веком подлинных гигантов танца, благодаря которым мужской балет достиг своего расцвета в 1960-70 годы.

Купить билет на выставка Елена Фетисова: Балет. Земные боги

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Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
12 августа среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
13 августа четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
14 августа пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
15 августа суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
16 августа воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
17 августа понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
18 августа вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
19 августа среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
20 августа четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
21 августа пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
22 августа суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
23 августа воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
24 августа понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
25 августа вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
26 августа среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
27 августа четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
28 августа пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
29 августа суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
30 августа воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
31 августа понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
1 сентября вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
2 сентября среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
3 сентября четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
4 сентября пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
5 сентября суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
6 сентября воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
7 сентября понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
8 сентября вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
9 сентября среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
10 сентября четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
11 сентября пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
12 сентября суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
13 сентября воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
14 сентября понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
15 сентября вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
16 сентября среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
17 сентября четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
18 сентября пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
19 сентября суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
20 сентября воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
21 сентября понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
22 сентября вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
23 сентября среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
24 сентября четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
25 сентября пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
26 сентября суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
27 сентября воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
28 сентября понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
29 сентября вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
30 сентября среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
1 октября четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
2 октября пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
3 октября суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
4 октября воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
5 октября понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
6 октября вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
7 октября среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
8 октября четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
9 октября пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
10 октября суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
11 октября воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
12 октября понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
13 октября вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
14 октября среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
15 октября четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
16 октября пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
17 октября суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
18 октября воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
19 октября понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
20 октября вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
21 октября среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
22 октября четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
23 октября пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
24 октября суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
25 октября воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
26 октября понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
27 октября вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
28 октября среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
29 октября четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
30 октября пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
31 октября суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
1 ноября воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
2 ноября понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
3 ноября вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
4 ноября среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
5 ноября четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
6 ноября пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
7 ноября суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
8 ноября воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
9 ноября понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
10 ноября вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
11 ноября среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
12 ноября четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
13 ноября пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
14 ноября суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
15 ноября воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
16 ноября понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
17 ноября вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
18 ноября среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
19 ноября четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
20 ноября пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
21 ноября суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
22 ноября воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
23 ноября понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
24 ноября вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
25 ноября среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
26 ноября четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
27 ноября пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
28 ноября суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
29 ноября воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
30 ноября понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
1 декабря вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
2 декабря среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
3 декабря четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
4 декабря пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
5 декабря суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
6 декабря воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
7 декабря понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
8 декабря вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
9 декабря среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
10 декабря четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
11 декабря пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
12 декабря суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
13 декабря воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
14 декабря понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
15 декабря вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
16 декабря среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
17 декабря четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
18 декабря пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
19 декабря суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
20 декабря воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
21 декабря понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
22 декабря вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
23 декабря среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
24 декабря четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
25 декабря пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
26 декабря суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
27 декабря воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
28 декабря понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
29 декабря вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
30 декабря среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
31 декабря четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
1 января пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
2 января суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
3 января воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
4 января понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
5 января вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
6 января среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
7 января четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
8 января пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
9 января суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
10 января воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
11 января понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
12 января вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
13 января среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
14 января четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
15 января пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
16 января суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
17 января воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
18 января понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
19 января вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
20 января среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
21 января четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
22 января пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
23 января суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
24 января воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
25 января понедельник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
26 января вторник
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
27 января среда
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
28 января четверг
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
29 января пятница
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
30 января суббота
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
31 января воскресенье
09:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского

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16+
Лекция

Густав Климт: символы, тайны и золото

20 августа в 19:00 Планетарий 1
от 450 ₽
16+
Интерактивный

Ужин с Юнисом

27 августа в 20:00 Гельвеция
от 7900 ₽
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