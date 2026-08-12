Выставка о мужском балете в Театральном музее Санкт-петербурга

Выставка «Балет. Земные боги» представляет мир мужского балета XX века. Здесь вы сможете увидеть образы защитников, революционеров, гладиаторов и покорителей космоса, воплощенные на сцене великими артистами, изменившими облик мужского танца.

Исторический контекст

В революционную первую четверть XX века, наполненную противоречиями и вызовами, появление мужских образов на балетной сцене потребовало признания мужчины-танцовщика как полноправного драматического героя. Хореографы-новаторы, такие как Михаил Фокин, Вацлав Нижинский, Федор Лопухов и Джордж Баланчин, сыграли важную роль в трансформации традиционных амплуа балета. Постепенно мужчины-танцовщики стали универсальными исполнителями, способными передавать эмоциональную палитру через лирические, драматические и героические танцы.

Выдающиеся мастера

Главными героями выставки стали такие легендарные мастера, как Владимир Васильев, Юрий Григорович, Вахтанг Чабукиани, Константин Сергеев, Юрий Соловьев, Леонид Якобсон, Аскольд Макаров и Олег Виноградов. Каждый из них внес колоссальный вклад в развитие мужского танца и оказал значительное влияние на новые поколения танцовщиков и хореографов.

Танец и его влияние

Эти мастера не только создавали новые спектакли, но также вносили редакции в знаменитые академические балеты XIX века. Они кардинально усложняли хореографическую лексику и расширяли технические и выразительные возможности мужского исполнителя, заимствуя движения из акробатики, спорта, боевых искусств и авангардных танцевальных практик.

Прошедшее столетие останется в истории мирового балета веком подлинных гигантов танца, благодаря которым мужской балет достиг своего расцвета в 1960-70 годы.