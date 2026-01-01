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Elena et les garçons
Киноафиша Elena et les garçons

Elena et les garçons

6+
Возраст 6+

О концерте

Феерия музыки от Elena et les garçons в клубе Игоря Бутмана

В джаз клубе Игоря Бутмана (СПб) выступит мультиязычная группа Elena et les garçons (Элена и ребята). Главная особенность коллектива — его создатель и солистка Елена Липаева, владеющая несколькими языками. В программе концерта — джазовые стандарты и лаунджевые композиции на французском языке, а также уникальные песни для ценителей французского репертуара.

Концерт под названием «Джаз семи языков» обещает быть необычным. Это не просто вечер джазовых стандартов. Зрители услышат новое прочтение популярных песен разных стран и эпох через стили джазовой музыки: босса-нова, блюз, свинг, лаунж, латино, регтайм. Какие сюрпризы ждут зрителей? Что произойдет, если сыграть итальянскую эстраду в свинге или французский шансон превратить в босса-нову? Вечер принесет множество музыкальных открытий.

Elena et les garçons — самый известный мультиязычный проект в России. Цель проекта — сохранить иностранные традиции и культуру, создавая уникальную атмосферу разных стран. Коллектив привлек внимание широкой аудитории благодаря репертуару из популярных хитов, эстрадной классики и джаза на семи языках в новом авторском прочтении.

Главная особенность команды — это её создатель и солистка, полиглот Елена Липаева, родившаяся и выросшая в Европе. С детства она изучала языки и сейчас свободно владеет французским, английским, итальянским, испанским, немецким, грузинским и русским языками. Менталитеты разных стран, в которых жила Елена, нашли отражение в музыкальном звучании и репертуаре группы.

Группа Elena et les garçons активно выступает на главных концертных площадках России и других стран, участвуя в международных музыкальных фестивалях. В течение уже 10 лет коллектив является постоянным резидентом популярных радио- и телевидений программ.

Не упустите возможность насладиться элегантным музыкальным перфомансом, в котором соединяются все 7 языков, различные музыкальные жанры и утонченный европейский шарм артистов.

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В других городах
Сентябрь
17 сентября четверг
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2500 ₽

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