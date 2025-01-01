Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Elena Et Les Garcons
Билеты от 700₽
Киноафиша Elena Et Les Garcons

Elena Et Les Garcons

18+
Возраст 18+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Элена и ребята: погружение в мир французской музыки

«Элена и ребята» — один из самых ярких мультиязычных проектов в России, который привлекает внимание широкой аудитории уникальным репертуаром. Коллектив исполняет известные музыкальные хиты и эстрадную классику на семи языках в свежих авторских аранжировках.

Кто стоит за проектом?

Создатель и солистка группы — Елена Липаева. Она родилась и выросла в Европе, и французский язык для неё так же родной, как и русский. Кроме французского, Елена свободно владеет английским, итальянским, испанским, немецким и грузинским языками. Это многоязычие обогащает программу коллектива, делая её поистине уникальной.

Музыка и атмосфера

Визитная карточка коллектива — великолепная французская музыкальная программа. Она включает истории о легендарном Париже, рассказанные с помощью шедевров французского шансона, джаза и эстрадных жемчужин. Вы сможете насладиться лиричными балладами Жака Бреля и Джо Дассена, театральными композициями Эдит Пиаф и Далиды, а также чувственными мелодиями Патрисии Каас и энергичными песнями ZAZ.

Успех и гастрольная деятельность

На протяжении нескольких лет группа активно выступает на различных фестивалях, таких как «Джаз на пруду», «День Франции» и «Джаз в Коломенском». Их работы звучат на радио и телевидении, включая Первый канал и телеканал «Культура». Коллектив имеет за плечами выступления в знаковых залах, таких как Государственный Кремлевский Дворец и Московский международный Дом музыки.

Новый альбом

В 2018 году «Элена и ребята» выпустили альбом французской музыки с оркестром, который стал следующей вехой в их музыкальной карьере. Этот проект продолжает радовать зрителей и приносить им удовольствие от погружения в мир музыки и эмоций.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 ноября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 700 ₽

Фотографии

Elena Et Les Garcons

В ближайшие дни

Джемы в Джеме
6+
Джаз
Джемы в Джеме
6 октября в 20:00 Jam Club
от 500 ₽
Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах
12+
Неоклассика
Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах
26 февраля в 20:00 КЦ ЗИЛ
от 3300 ₽
Судный день
18+
Юмор
Судный день
16 сентября в 21:30 Standup Club на Трубной
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше