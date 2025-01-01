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Elena et les garçons
Киноафиша Elena et les garçons

Elena et les garçons

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер французского джаза с Elena et les garçons в Санкт-Петербурге

Не пропустите уникальную возможность насладиться атмосферой французского джаза в джаз-клубе Игоря Бутмана! Elena et les garçons представят свой новый концерт, который состоится в уютной обстановке клуба в сердце Санкт-Петербурга.

Что вас ждет на концерте?

Elena et les garçons — это не просто группа, а настоящий музыкальный проект, который обожает погружать слушателей в мир французской музыки. В программе вечера — популярные джазовые стандарты, французские шансон и авторские композиции. Музыканты используют разнообразные музыкальные инструменты, создавая уникальное звучание, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Интересные факты о группе

  • Уникальный стиль: Музыканты смешивают элементы классического джаза с современными звучаниями, что делает их выступления по-настоящему запоминающимися.
  • Опытные музыканты: Каждый участник группы имеет богатый опыт и выступал на самых разных сценах как в России, так и за границей.
  • Французская культура: Группа активно пропагандирует французскую культуру через музыку, что делает их концерты не только зрелищными, но и познавательными.

Билеты

Не забудьте забронировать билеты заранее, так как такие события, как этот вечер, быстро расходятся. Вы можете приобрести билеты на официальном сайте клуба или в кассе.

Подарите себе и своим близким вечер, наполненный изысканным джазом и уютной атмосферой. Мы ждем вас на концерте Elena et les garçons!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽

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