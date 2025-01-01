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Elena Et Les Garcons. Вечер в Сан-Ремо
Билеты от 700₽
Киноафиша Elena Et Les Garcons. Вечер в Сан-Ремо

Elena Et Les Garcons. Вечер в Сан-Ремо

18+
Возраст 18+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Вечер в Сан-Ремо с Elena et les garcons на площадке Союза композиторов

Группа Elena et les garcons — самый известный мультиязычный проект в России, который погружает слушателей в уникальную атмосферу разных стран. Основная цель коллектива — сохранить иностранные традиции и культуру через музыкальную программу, представляя популярные хиты, эстрадную классику и джаз на семи языках в новом авторском прочтении.

На этот раз, в рамках концертной программы «Вечер в Сан-Ремо», музыканты приглашают вас в солнечную Италию. Вы сможете погрузиться в атмосферу вечного праздника и вспомнить историю итальянской музыки с момента зарождения фестиваля Сан-Ремо до наших дней.

Музыкальная программа

В программе вас ждут задорные хиты любимых исполнителей, таких как Ricchi e Poveri и Al Bano & Romina Power, романтичные композиции Riccardo Fogli, а также вдохновляющие мелодии Adriano Celentano и Toto Cutugno. Кроме того, вы услышите современные хиты от Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Nek и многих других.

Не упустите возможность открыть для себя новые, менее известные в России, но не менее интересные композиции и имена итальянских артистов!

Солистка и команда

Одним из главных преимуществ коллектива является его солистка Елена Липаева, которая является полиглотом. Родившись и выросши в Европе, с детства она изучала языки, что позволяет ей свободно владеть итальянским и глубоко понимать тексты песен.

Группа Elena et les garcons уже 10 лет успешно выступает на сценах лучших концертных залов и является участником международных музыкальных фестивалей. Вы можете услышать их живые выступления в эфире ведущих радиостанций и телеканалов по всей стране.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 октября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 700 ₽

Фотографии

Elena Et Les Garcons. Вечер в Сан-Ремо

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