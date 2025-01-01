Меню
Elena et les garcons (Элена и ребята). Путешествие во времени
Билеты от 700₽
18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Путешествие во времени с Elena et les garcons

«Elena et les garcons» — самый популярный мультиязычный проект в России, который завоевал внимание широкой аудитории благодаря своему уникальному репертуару. Они представляют вам концертную программу «Путешествие во времени», в которой вы сможете насладиться международными хитами на семи языках: русском, французском, английском, итальянском, испанском, немецком и грузинском.

Талантливая солистка

Главное преимущество «Elena et les garcons» — это их солистка Елена Липаева, певица-мультилингв. Родившись и выроснув в Европе, Елена с детства активно изучала языки, и французский для неё такой же родной, как и русский. Она прекрасно владеет всеми языками, на которых поёт, что позволяет коллективу знакомить российскую публику с иностранными музыкальными традициями.

Музыкальное путешествие

Во время концерта вы получите уникальную возможность перенестись в разные десятилетия XX века — от 30-х годов до начала 2000-х — и совершить музыкальное путешествие от США до России. Группа исполнит не только известные композиции, но и представит редкие музыкальные экземпляры.

Разнообразие репертуара

Концертная программа охватывает хиты исполнителей разных стран и эпох. Вы услышите выступления таких легенд, как Эдит Пиаф, Мирей Матье, ABBA, Фрэнк Синатра, Адриано Челентано, Ricchi e Poveri, Хулио Иглесиас, а также музыку советского кино. Каждому слушателю обязательно найдётся что-то по душе.

Успех и признание

Коллектив «Elena et les garcons» уже несколько лет успешно ведёт концертную деятельность. Они выступают на сценах лучших концертных площадок в России, СНГ и Европе, а также участвуют в международных музыкальных фестивалях. Живые выступления группы часто звучат в эфире ведущих радиостанций и телеканалов по всей стране.

Октябрь
14 октября вторник
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 700 ₽

