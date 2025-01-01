Спектакль Елена Борзова «В разрыве облаков»

Поэтический перформанс «В разрыве облаков» в Москве

К 80-летию со дня рождения Николая Зиновьева Елена Борзова, лауреат Государственной Премии СССР, представляет поэтический перформанс «В разрыве облаков». Это событие основано на мотивах поэмы её покойного мужа, известного поэта Николая Зиновьева, «Евангелие от Кометы».

О поэте и его творчестве

Николай Зиновьев — автор знаменитых шлягеров, таких как «Дельтаплан» (муз. Э.Н. Артемьева), «Паромщик» (муз. И. Николаева) и «Зелёный свет» (муз. Р. Паулса). Его песни звучат и по сей день, оставаясь актуальными и любимыми. В этом году ему исполнилось бы 80 лет.

Содержание перформанса

В течение полутора часов зрители смогут погрузиться в мир человеческих судеб через призму истории, любви и жизненных испытаний поэта. Перформанс включает в себя стихи, прозу, танцы, пластику и красивый видеоряд, а также известные песни на стихи Н. Зиновьева.

Тематика и актуальность

Рассказ охватывает личные события жизни поэта: влюбленности, победы и падения, которые представлены с юмором и грустью. В это непростое время переосмыслений и поисков идентичности, «В разрыве облаков» поднимает важные вопросы о человеческой сущности и вызовах, с которыми сталкивается современный мир: наводнения, пожары, войны.

Приглашение к размышлению

Несмотря на короткую жизнь, познать её нужно! Приходите на перформанс «В разрыве облаков» и откройте для себя глубину поэзии Николая Зиновьева.