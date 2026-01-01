Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Елена Борщева
Билеты от 1500₽
Киноафиша Елена Борщева

Елена Борщева

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Стендап-концерт Елены Борщевой в ресторане «Petter»

Приглашаем вас на вечер с Еленой Борщевой — стендап-комиком и яркой актрисой, известной своей смелостью и безудержным юмором. Она является участницей популярного шоу «Comedy Woman», а также команды КВН «Сборная Пятигорска».

Елена не только мастерски шутит на сцене, но и делится своим опытом в юмористическом жанре. Ее книга «Как поймать юмор за хвост» стала настоящим бестселлером, а сама Елена олицетворяет талант и оригинальность в российском комедийном искусстве.

Не упустите возможность насладиться вечерним шоу, полным смеха и атмосферы настоящего театра!

В ролях
Елена Борщева
Елена Борщева

Купить билет на концерт Елена Борщева

Помощь с билетами
Апрель
25 апреля суббота
18:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 1500 ₽

Фотографии

Елена Борщева Елена Борщева Елена Борщева

В ближайшие дни

Никита Шевчук. Сольный концерт «Без обид!»
18+
Юмор
Никита Шевчук. Сольный концерт «Без обид!»
1 июля в 19:00 Coin Event Hall
от 3200 ₽
Moscow Rock City
18+
Рок
Moscow Rock City
22 марта в 20:00 O'Connells Pub
от 500 ₽
Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio
18+
Джаз
Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio
6 мая в 20:30 Союз композиторов
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше