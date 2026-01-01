Елена Борщева

Стендап-концерт Елены Борщевой в ресторане «Petter»

Приглашаем вас на вечер с Еленой Борщевой — стендап-комиком и яркой актрисой, известной своей смелостью и безудержным юмором. Она является участницей популярного шоу «Comedy Woman», а также команды КВН «Сборная Пятигорска».

Елена не только мастерски шутит на сцене, но и делится своим опытом в юмористическом жанре. Ее книга «Как поймать юмор за хвост» стала настоящим бестселлером, а сама Елена олицетворяет талант и оригинальность в российском комедийном искусстве.

Не упустите возможность насладиться вечерним шоу, полным смеха и атмосферы настоящего театра!