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Билеты
Елена Борщёва. Сольный концерт
Билеты от 1990₽
Киноафиша Елена Борщёва. Сольный концерт

Елена Борщёва. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1990₽

О концерте/спектакле

Юмор и шарм: стендап-шоу Елены Борщёвой в Still Standup Moscow

Легендарная юмористка, Елена Борщёва, готовит для своих поклонников нечто особенное — яркое стендап-шоу, которое обещает стать настоящим праздником юмора. Это событие станет отличной возможностью насладиться остроумными наблюдениями, искрометными шутками и уникальным стилем выступления Борщёвой.

Что ожидать от шоу?

Елена Борщёва известна своим умением находить комические моменты в повседневной жизни. В её выступлениях зрители смогут узнать о самых забавных ситуациях, с которыми сталкиваются мужчины и женщины. Не упустите возможность посмеяться над тем, что порой кажется непримечательным!

Интересные факты о Елене Борщёвой

  • Елена начала свою карьеру на сцене в 2007 году и быстро завоевала популярность благодаря своему уникальному стилю и харизме.
  • Она является постоянной участницей различных юмористических шоу и фестивалей, а также ведёт активную общественную деятельность.
  • Борщёва часто говорит о том, что её вдохновение черпает из собственного опыта и наблюдений.

Не пропустите!

Стендап-шоу Елены Борщёвой — это не только возможность весело провести вечер, но и шанс увидеть любимую артистку в новом свете. Приходите с друзьями, готовьтесь к смеху и зарядитесь позитивом. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:30 от 1990 ₽

Фотографии

Елена Борщёва. Сольный концерт Елена Борщёва. Сольный концерт Елена Борщёва. Сольный концерт

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