Мастер-класс Елены Бобровой: «Натюрморт с осенними цветами» в Москве

Приглашаем вас на учебный мастер-класс уникального современного импрессиониста Елены Бобровой, который пройдет в рамках большой культурно-образовательной программы IV всероссийской выставки «Современный русский импрессионизм 2025». Тема мастер-класса — «Натюрморт с осенними цветами» (масло).

О художнике

Елена Боброва — харизматичный художник, родившаяся в 1983 году, окончила Омский государственный педагогический университет, факультет искусств. Она является членом Союза художников России и обладательницей множества наград, включая премии Министерства культуры России и Российской академии художеств. Её работы находятся в государственных музеях и частных коллекциях по всему миру.

Что предлагает мастер-класс?

Участники смогут глубоко погрузиться в мир импрессионизма, осваивая:

Эмоциональный подход к натюрморту: учимся не просто рисовать, а чувствовать.

Психология цвета: как цвет влияет на ваше восприятие картины и эмоциональную связь с ней.

Мастер-класс предполагает работу с яркой фактурой и контрастами цветов. Каждый мазок будет наполнен эмоцией, а живопись станет средством саморефлексии и личного восприятия.

Практическая информация

Участникам мастер-класса нужно иметь свои инструменты и материалы для работы в технике масляной живописи. Для начинающих художников предусмотрен стартовый набор (холст, краски, кисти). Каждому участнику будет предоставлено индивидуальное рабочее место с мольбертом.

Не упустите возможность

Это не просто урок — это встреча с живой энергией творчества и уникальным опытом! Елена Боброва специально приезжает из Омска как гастролёр, чтобы поделиться своим мастерством с теми, кто ценит глубину и искренность в искусстве.