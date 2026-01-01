Оповещения от Киноафиши
Элементарно, Вася

18+
Возраст 18+

О концерте

Шоу «Элементарно, Вася»: комедия и детектив в одном флаконе

Приглашаем вас на уникальное импровизационное шоу «Элементарно, Вася» с Васей Шакулиным! Будьте готовы к увлекательному вечеру, где комики станут детективами и вместе с вами постараются раскрыть запутанное преступление.

Уникальный сценарий и интерактивность в шоу Васи Шакулина

В этом шоу зрители и участники первыми услышат сценарий, что делает каждый вечер по-настоящему неповторимым. Ведущий Василий Шакулин предлагает вам стать частью расследования: вместе с комиками вы будете пытаться разгадать, кто же на самом деле является злодеем. Забудьте о традиционном «убийце — дворецком», здесь все может оказаться совсем не так, как кажется!

Почему стоит посетить?

Это не просто стендап, это настоящий детектив! Проведите время весело и с пользой: смейтесь вместе с комиками и попробуйте проявить свои дедуктивные способности. Каждый спектакль наполнен импровизацией, что делает его интересным для любого зрителя. Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории!

Ждем вас на шоу, чтобы вместе разгадывать преступления и смеяться до слез!

Март
20 марта пятница
19:00
ДК им. Октябрьской революции Новосибирск, Ленина, 24
от 1000 ₽
21 марта суббота
17:00
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 1100 ₽

