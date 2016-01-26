Меню
Электросон. Презентация альбома
Билеты от 1100₽
Электросон. Презентация альбома

Электросон. Презентация альбома

16+
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте

Электросон: Презентация нового альбома в клубе «16 Тонн»

Не пропустите презентацию альбома группы «Электросон»! Это событие состоится в клубе «16 ТОНН» на Пресненском вале, д. 6, стр. 1 в Москве.

Когда и где?

Презентация альбома пройдет 26 января 2026 года. Начало в 20:00. Клуб «16 ТОНН» славится отличной акустикой и уютной атмосферой, идеально подходящей для музыкальных событий.

О группе

Группа «Электросон» привлекает внимание своей уникальной музыкальной стилистикой, которая совмещает элементы электроники и живого звука. Они уже успели зарекомендовать себя на музыкальной сцене благодаря запоминающимся композициям и харизматичным выступлениям.

Почему стоит посетить?

Презентация станет не только знакомством с новыми треками, но и возможностью ближе узнать музыкантов, задать вопросы и, возможно, услышать истории о создании их новой работы. Атмосфера вечера обещает быть насыщенной и энергетичной!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Электросон. Презентация альбома

Январь
26 января понедельник
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 1100 ₽

