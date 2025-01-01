Меню
Электрослабость
Киноафиша Электрослабость

Электрослабость

18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+

О концерте

Электрослабость: на грани юмора и музыки

Группа «Электрослабость» начала свою карьеру с участия в шоу Comedy Баттл на канале ТНТ и за время своего существования успела завоевать внимание публики благодаря провокационному юмору и необычному музыкальному стилю.

Первый хит и реакция публики

Их первый «взорвавший интернет» хит — песня «Лидия» — вызвала бурные обсуждения, благодаря рифме с хламидией. Баста, комментируя этот креатив, назвал его «мерзопакостной крутью», и это было точное определение. Странный, но запоминающийся текст мгновенно стал визитной карточкой группы.

Фестиваль дебильной песни

После успеха хита «Лидия» «Электрослабость» организовала «Фестиваль дебильной песни», который прошёл с большим успехом в их родном Санкт-Петербурге. Группа успела провести три мероприятия, которые оставили яркий след в музыкальной жизни города.

Дебютный альбом

Следом за вторым хитом «Терентий» музыканты начали работу над своим дебютным альбомом под названием «Имена, Животные и Бабка без квартиры». Этот альбом сочетает в себе элементы британских комедийных сериалов и нашего юмора, где неполиткорректные и абсурдные шутки рядом с пошлыми и глупыми моментами заставляют зрителей краснеть.

Между юмористами и музыкантами

На данный момент группа «Электрослабость» считает себя ни юмористами, ни музыкантами, а неким чистилищем посередине. Их концерт — это отличная возможность насладиться необычным, вирусным и провокационным юмором, что, безусловно, привлечет зрителей, ценящих оригинальность и нестандартный подход.

В других городах
Январь
3 января суббота
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 2500 ₽

