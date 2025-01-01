Электрослабость

Возвращение живой легенды на сцену Нижнего Новгорода

Группа, покорившая сердца зрителей, вновь выходит на сцену! В начале 2020 года они приняли участие в шоу Comedy Баттл на канале ТНТ и с тех пор стали настоящими любимцами публики.

Покорение интернета

Первым хитом, который стал известен широкой аудитории, стала песня «Лидия». В ней музыканты оригинально рифмуют имя главной героини с неординарным словом, что вызвало бурю эмоций у слушателей. Баста отметил этот креатив как «мерзопакостную круть», и действительно, это была точная характеристика.

Успех, который вдохновляет

Второй хит группы, «Терентий», стал таким популярным, что музыканты решились на запись дебютного альбома. Этот альбом под названием «Имена, Животные и Бабка без квартиры» стал своеобразным сочетанием британского комедийного сериала и наших юмористических программ.

Неординарный стиль

В песнях группы напр mingle мячаются неполиткорректные и абсурдные шутки с пошлыми и провокационными моментами, способными заставить зрителя неловко краснеть. Как сами музыканты говорят, их творчество — это нечто среднее между юмором и музыкой, создающее атмосферу чистилища, где смешиваются разные жанры и стили.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального опыта и погрузиться в мир смеха и сюрреализма вместе с группой!