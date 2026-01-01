ЭлектроСимфония

ElectroSymphony: завораживающее сочетание музыки и технологий

«ElectroSymphony» — авторская программа Ильи Щеклеина, в которой виртуозное фортепиано гармонично сочетает электронные инструменты и современные технологии звучания. Это уникальное событие предлагает слушателям не просто концерт, а настоящий музыкальный опыт, где каждый звук находит свое место в музыкальной палитре.

Илья Щеклеин создает атмосферные композиции, вплетая в них элементы джаза, классики, эмбиента и электроники. В программе звучат как авторские произведения, так и оригинальные аранжировки известных мелодий. Каждый номер — это музыка, поющая о высоких чувствах и уникальных переживаниях.

Особую атмосферу «ElectroSymphony» формирует пространство планетария. Здесь звук соединяется с масштабными визуальными проекциями купола, создавая неповторимое аудиовизуальное зрелище. Это не просто концерт, а целое искусство, где музыка становится частью зрительского восприятия.

Приглашаем вас стать частью этого увлекательного музыкального события, которое перенесет вас в мир звуков и образов!