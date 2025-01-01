Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
электроребята
Билеты от 1200₽
Киноафиша электроребята

электроребята

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Электроребята: Возвращение легенды

Группа «Электроребята» из Санкт-Петербурга, основанная в 2010 году Егором Стариковым (известным как Егор Попс), снова привлекает к себе внимание. Становившись частью музыкальной сцены, они начали свой путь как студийный проект, выпустив дебютный миньон с провокационным названием «Электроребята» в начале 2011 года.

История и развитие группы

Первоначально состав состоял только из Егора Попса. Однако уже к концу 2012 года к проекту присоединились музыканты: Лёня Шелухин на барабанах и Боря Кудряшов на бас-гитаре, и группа превратилась в рок-трио. Активное выступление на клубной сцене и участие в андеграундных фестивалях помогли «Электроребятам» завоевать популярность.

После смены басиста в начале 2014 года, когда Боря ушёл, его место занял Данила Афонин. Эта формация активно работала до 2017 года, записав два лонгплея: «Астрополитен» и «Гипердетство», а также множество синглов и лайвов.

Гастроли и возрождение

Группа гастролировала всего один раз, выступив в клубе DIG в Москве. Однако в 2017 году их креативная активность завершилась, и «Электроребята» вышли на длительный перерыв.

В 2019 году они снова собрались для концерта в честь дня рождения Егора, а в 2020 году отметили своё 10-летие крупным концертом «Реюнион» в ДК Ласточка. Их недавнее выступление в мае 2023 года на благотворительном фестивале «Улица мира» показало, что группа продолжает жить и развиваться.

Творческое наследие

Сейчас «Электроребята» продолжают радовать своих поклонников новыми лайвами, неизданными записями и ремастеринговыми версиями старых треков. Эта группа по-прежнему значима для слуха и сердца своего прогрессивного слушателя.

Не упустите возможность увидеть их на сцене вновь!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 ноября
Пространство «Смена» Москва, Товарищеский пер., 4, стр. 5
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

0+
Фолк
"Кто сказал дзинь?" Блестящие герои оркестра - медные духовые
26 октября в 11:00 Концертный зал «Зарядье»
Билеты
Real Jam Jazz Band
18+
Джаз
Real Jam Jazz Band
6 сентября в 20:30 Союз композиторов
от 1000 ₽
Ночной стендап
18+
Юмор
Ночной стендап
30 августа в 21:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше