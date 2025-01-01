Электроребята: Возвращение легенды

Группа «Электроребята» из Санкт-Петербурга, основанная в 2010 году Егором Стариковым (известным как Егор Попс), снова привлекает к себе внимание. Становившись частью музыкальной сцены, они начали свой путь как студийный проект, выпустив дебютный миньон с провокационным названием «Электроребята» в начале 2011 года.

История и развитие группы

Первоначально состав состоял только из Егора Попса. Однако уже к концу 2012 года к проекту присоединились музыканты: Лёня Шелухин на барабанах и Боря Кудряшов на бас-гитаре, и группа превратилась в рок-трио. Активное выступление на клубной сцене и участие в андеграундных фестивалях помогли «Электроребятам» завоевать популярность.

После смены басиста в начале 2014 года, когда Боря ушёл, его место занял Данила Афонин. Эта формация активно работала до 2017 года, записав два лонгплея: «Астрополитен» и «Гипердетство», а также множество синглов и лайвов.

Гастроли и возрождение

Группа гастролировала всего один раз, выступив в клубе DIG в Москве. Однако в 2017 году их креативная активность завершилась, и «Электроребята» вышли на длительный перерыв.

В 2019 году они снова собрались для концерта в честь дня рождения Егора, а в 2020 году отметили своё 10-летие крупным концертом «Реюнион» в ДК Ласточка. Их недавнее выступление в мае 2023 года на благотворительном фестивале «Улица мира» показало, что группа продолжает жить и развиваться.

Творческое наследие

Сейчас «Электроребята» продолжают радовать своих поклонников новыми лайвами, неизданными записями и ремастеринговыми версиями старых треков. Эта группа по-прежнему значима для слуха и сердца своего прогрессивного слушателя.

Не упустите возможность увидеть их на сцене вновь!