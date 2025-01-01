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Электронная симфония
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Электронная симфония

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальное шоу «Электронная симфония» в Екатеринбургском дворце молодежи

Приглашаем вас на яркий музыкальный эксперимент — шоу «Электронная симфония». Это уникальное мероприятие объединяет энергичные ритмы электронной танцевальной музыки и звучание классических инструментов. В программе выступят талантливые музыканты, которые создадут неповторимую атмосферу, сочетая синтезатор, флейту, дуэт скрипок, рояль и виолончель.

Звучание и репертуар

Во время шоу зрители смогут насладиться каверами на известные саундтреки к мировым шедеврам кинематографа, таким как «Король лев», «Алладин», «Хроники Нарнии» и многим другим. Также в программе представлены необычные аранжировки произведений классических композиторов, например, Шопена и Моцарта, а также авторские композиции, в которых гармония классических инструментов встречается с бескрайними возможностями современных технологий.

Визуальное сопровождение

Погрузиться в атмосферу шоу зрителям поможет специально созданный видеоряд, который будет сопровождать каждую музыкальную композицию. Это визуальное дополнение позволит зрителям ненадолго стать героями сюжетов любимых произведений.

Создатель проекта

Автор музыкальных композиций и создатель проекта «Электронная симфония» — Александр Комаров, российский диджей и продюсер электронной танцевальной музыки, известный под псевдонимом Alexander Komarov. Он неоднократно выступал на музыкальных фестивалях и в ночных клубах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и других крупных городов России. Работы Александра хорошо известны среди любителей электронной музыки.

Не упустите возможность увидеть этот невероятный синтез классики и электроники на одной сцене с музыкантами симфонического оркестра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 18 октября
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
18:00 от 800 ₽

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