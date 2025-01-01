Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Электроlife симфо-шоу: Crush
Киноафиша Электроlife симфо-шоу: Crush

Электроlife симфо-шоу: Crush

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальное Путешествие со Струнным Квартетом Crush

Добро пожаловать на захватывающий музыкальный концерт, где вы сможете насладиться уникальными кавер-версиями знаменитых электронных хитов. В программе — произведения таких известных групп, как Chemical Brothers, Daft Punk, The Rasmus, Fatboy Slim, Pendulum, The Prodigy и многих других.

Неповторимое Звучание

Зажигательные ритмы и мелодии легендарных групп оживут перед вами в необычном исполнении струнного квартета Crush из Санкт-Петербурга. Барабаны, бас и электроника заменены на сильные и чувственные звуки скрипок, альтов и виолончели, создавая уникальное звучание каждой песни.

Энергия Знакомых Треков

Вы окунетесь в мир электронной музыки, исполненный страстными и яркими мелодиями The Prodigy, заразительными ритмами Chemical Brothers и Daft Punk, а также глубокими и эмоциональными композициями The Rasmus, Fatboy Slim и Pendulum. От первых нот знакомых треков вы почувствуете, как энергия этих групп проникает в каждую клеточку вашего тела, создавая неповторимое ощущение искусства.

Захватывающее Музыкальное Путешествие

Притягательная симфония струн и пронзительные мелодии превратят знакомые песни в новое, захватывающее музыкальное путешествие. Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир звуков электронной музыки в исполнении струнного квартета Crush!

Событие, Которое Нельзя Пропустить

Этот концерт станет настоящим событием, где главными героями будут каверы на неподражаемые группы, которые надолго запечатлятся в вашем сердце и воспоминаниях.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 5 ноября
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Караоке с оркестром: Sinteza Orchestra
0+
Живая музыка
Караоке с оркестром: Sinteza Orchestra
8 ноября в 19:30 Творческая площадка «Порт 219»
от 2000 ₽
Вечер органной музыки
6+
Классическая музыка
Вечер органной музыки
12 сентября в 19:00 Концертный зал органной и камерной музыки
от 550 ₽
Libertango 1000 свечей. А. Пьяццолла, Л. Эйнауди, Х. Циммер
6+
Неоклассика
Libertango 1000 свечей. А. Пьяццолла, Л. Эйнауди, Х. Циммер
7 августа в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 2250 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше