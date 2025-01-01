Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Электроёлка. Lumisfera и 5000 свечей
Билеты от 3000₽
Киноафиша Электроёлка. Lumisfera и 5000 свечей

Электроёлка. Lumisfera и 5000 свечей

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте

Lumisfera: волшебные концерты в сиянии свечей

Lumisfera — это уникальный проект, который дарит своим зрителям неповторимый опыт. В России проходят первые концерты, где классическая музыка и популярные хиты звучат по-новому, в исполнении талантливого оркестра и замечательных солистов. Проект уже посетили почти 500 000 зрителей на более чем 350 концертах в 40 городах страны, оставив в их сердцах магию Lumisfera.

Среди постоянных гостей и друзей Lumisfera можно увидеть известных личностей, таких как Константин Хабенский, Лариса Вербицкая, Ирина Хакамада, Екатерина Шпица и другие. Их присутствие — это знак качества и доверия к проекту, где каждая деталь создана со вкусом и вдохновением.

Атмосфера праздника

С первых минут концерта зрители погружаются в атмосферу заботы и уюта. Хостес радуют гостей, вручив им программки вечера, а профессиональный фотограф запечатлевает яркие моменты. Композиции, выбранные с вниманием, и живое исполнение превращают концерт в уникальный эмоциональный опыт, пронизанный теплом и красотой.

Концерт-плейлист «Электроёлка»

«Электроёлка» — это концерт-плейлист, который задаёт настроение яркой новогодней вечеринки. Здесь рождественская классика и народные колядки встречаются с хитами мирового рока и электроники, создавая дерзкий микс, наполненный поп-иронией. Знакомые мелодии звучат свежо и оригинально, избегая шаблонов и излишней ностальгии. Это сочетание создаёт гимны внутренней свободы и безудержной энергии.

После концерта зрители не просто покинут зал с праздничным настроением, но и с чувством глубокого обновления — словно начинается новая жизнь, полная возможностей.

Программа концерта

  • Франц Грубер и Иосиф Мор — Silent Night
  • Берт Бакарак, Хэл Дэвид — Magic Moments
  • Ханс Циммер — Cornfield Chase (из к/ф «Интерстеллар»)
  • Era — Ameno
  • Адольф Адан — O Holy Night
  • Карл Дженкинс — Palladio
  • Николай Леонтович, Питер Вильховский — Carol Of The Bells
  • Народная песня «Ой, то не вечер»
  • Народная песня «Порушка-Параня»
  • Pink Floyd — Another Brick In The Wall
  • Джордж Майкл — Last Christmas (вероятно, Lady Christmas)
  • Lady Gaga — Shallow
  • The Cranberries — Zombie
  • Evanescence — Bring Me to Life
  • ABBA — Happy New Year
  • Mariah Carey — All I Want For Christmas Is You
  • И другие мелодии для погружения в новогоднюю сказку...

Исполнители

Солистка — Кристина Стельмах
Дирижер — Гадель Абдурахманов

Дресс-код мероприятия

Рекомендуется стиль «cocktail».

Купить билет на концерт Электроёлка. Lumisfera и 5000 свечей

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
11 декабря четверг
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 3000 ₽
11 января воскресенье
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 3000 ₽

Фотографии

Электроёлка. Lumisfera и 5000 свечей Электроёлка. Lumisfera и 5000 свечей Электроёлка. Lumisfera и 5000 свечей Электроёлка. Lumisfera и 5000 свечей Электроёлка. Lumisfera и 5000 свечей Электроёлка. Lumisfera и 5000 свечей

В ближайшие дни

Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
4 января в 13:00 Театр на Мельникова
от 1400 ₽
Вселенная Ханса Циммера. Universe. Армянский дудук, орган, рояль
12+
Неоклассика
Вселенная Ханса Циммера. Universe. Армянский дудук, орган, рояль
12 декабря в 21:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Этери Бериашвили
12+
Джаз
Этери Бериашвили
27 декабря в 20:00 Клуб Алексея Козлова
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше