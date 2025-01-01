Электроёлка. Lumisfera и 5000 свечей

Lumisfera: волшебные концерты в сиянии свечей

Lumisfera — это уникальный проект, который дарит своим зрителям неповторимый опыт. В России проходят первые концерты, где классическая музыка и популярные хиты звучат по-новому, в исполнении талантливого оркестра и замечательных солистов. Проект уже посетили почти 500 000 зрителей на более чем 350 концертах в 40 городах страны, оставив в их сердцах магию Lumisfera.

Среди постоянных гостей и друзей Lumisfera можно увидеть известных личностей, таких как Константин Хабенский, Лариса Вербицкая, Ирина Хакамада, Екатерина Шпица и другие. Их присутствие — это знак качества и доверия к проекту, где каждая деталь создана со вкусом и вдохновением.

Атмосфера праздника

С первых минут концерта зрители погружаются в атмосферу заботы и уюта. Хостес радуют гостей, вручив им программки вечера, а профессиональный фотограф запечатлевает яркие моменты. Композиции, выбранные с вниманием, и живое исполнение превращают концерт в уникальный эмоциональный опыт, пронизанный теплом и красотой.

Концерт-плейлист «Электроёлка»

«Электроёлка» — это концерт-плейлист, который задаёт настроение яркой новогодней вечеринки. Здесь рождественская классика и народные колядки встречаются с хитами мирового рока и электроники, создавая дерзкий микс, наполненный поп-иронией. Знакомые мелодии звучат свежо и оригинально, избегая шаблонов и излишней ностальгии. Это сочетание создаёт гимны внутренней свободы и безудержной энергии.

После концерта зрители не просто покинут зал с праздничным настроением, но и с чувством глубокого обновления — словно начинается новая жизнь, полная возможностей.

Программа концерта

Франц Грубер и Иосиф Мор — Silent Night

Берт Бакарак, Хэл Дэвид — Magic Moments

Ханс Циммер — Cornfield Chase (из к/ф «Интерстеллар»)

Era — Ameno

Адольф Адан — O Holy Night

Карл Дженкинс — Palladio

Николай Леонтович, Питер Вильховский — Carol Of The Bells

Народная песня «Ой, то не вечер»

Народная песня «Порушка-Параня»

Pink Floyd — Another Brick In The Wall

Джордж Майкл — Last Christmas (вероятно, Lady Christmas)

Lady Gaga — Shallow

The Cranberries — Zombie

Evanescence — Bring Me to Life

ABBA — Happy New Year

Mariah Carey — All I Want For Christmas Is You

И другие мелодии для погружения в новогоднюю сказку...

Исполнители

Солистка — Кристина Стельмах

Дирижер — Гадель Абдурахманов

Дресс-код мероприятия

Рекомендуется стиль «cocktail».