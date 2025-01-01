Электроёлка. Lumisfera и 5000 свечей

Lumisfera — это уникальный проект, который дарит своим зрителям неповторимый опыт. В России проходят первые концерты, где классическая музыка и популярные хиты звучат по-новому, в исполнении талантливого оркестра и замечательных солистов. Проект уже посетили почти 500 000 зрителей на более чем 350 концертах в 40 городах страны, оставив в их сердцах магию Lumisfera.
Среди постоянных гостей и друзей Lumisfera можно увидеть известных личностей, таких как Константин Хабенский, Лариса Вербицкая, Ирина Хакамада, Екатерина Шпица и другие. Их присутствие — это знак качества и доверия к проекту, где каждая деталь создана со вкусом и вдохновением.
С первых минут концерта зрители погружаются в атмосферу заботы и уюта. Хостес радуют гостей, вручив им программки вечера, а профессиональный фотограф запечатлевает яркие моменты. Композиции, выбранные с вниманием, и живое исполнение превращают концерт в уникальный эмоциональный опыт, пронизанный теплом и красотой.
«Электроёлка» — это концерт-плейлист, который задаёт настроение яркой новогодней вечеринки. Здесь рождественская классика и народные колядки встречаются с хитами мирового рока и электроники, создавая дерзкий микс, наполненный поп-иронией. Знакомые мелодии звучат свежо и оригинально, избегая шаблонов и излишней ностальгии. Это сочетание создаёт гимны внутренней свободы и безудержной энергии.
После концерта зрители не просто покинут зал с праздничным настроением, но и с чувством глубокого обновления — словно начинается новая жизнь, полная возможностей.
Солистка — Кристина Стельмах
Дирижер — Гадель Абдурахманов
Рекомендуется стиль «cocktail».