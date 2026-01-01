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Электробарокко: искры и сны итальянского барокко
Киноафиша Электробарокко: искры и сны итальянского барокко

Электробарокко: искры и сны итальянского барокко

12+
Возраст 12+

О концерте

Сказочные миражи: барокко и электроника в одном концерте

Приглашаем вас на уникальную программу, которая соединяет барочную музыку с современными электронными звуками. Этот концерт посвящен снам и озарениям, которые могут являться странными миражами уходящей реальности. Столкновение старинной музыки и живых струн с новаторским саунд-дизайном создает особую атмосферу, где фантасмагория становится званой гостьей.

Музыка великих композиторов

Зрители смогут насладиться произведениями таких мастеров, как Джон Доуленд, Антонио Вивальди и Джироламо Капсбергер. Как бы звучала музыка этих композиторов, если бы они могли использовать современные инструменты, такие как электрическая лютня или секвенсер? Какие видения посещали их, вдохновляя на создание шедевров?

Авторское прочтение от Сергея Полтавского

Концерт будет исполнен в авторском прочтении известного музыканта Сергея Полтавского. В его интерпретации прозвучат сочинения Корелли, Вивальди, Мерулы и их современников, что добавляет новизну и свежесть в знакомые мелодии.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального эксперимента, где переплетаются традиции и инновации, создавая уникальный концертный опыт.

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В других городах
Октябрь
27 октября вторник
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
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