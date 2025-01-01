Электроакустический эмбиент-проект Zaindiveli

Приглашаем вас на уникальный концерт электроакустического эмбиент-проекта Zaindiveli, который обещает стать настоящим путешествием в мир звуков и эмоций. В этот вечер вы сможете услышать удивительное сочетание стилей, в которое органично вплетаются мелодии хиндустани и современные музыкальные направления.
Проект Zaindiveli был создан талантливыми исполнителями и композиторами Кириллом Паренчуком и Геннадием Лаврентьевым. Оба музыканта имеют богатый опыт в различных музыкальных жанрах. Кирилл Паренчук играет на табле и сопрано-саксофоне, а Геннадий Лаврентьев — на гитаре, скрипке и табле. Их знакомство с индийской музыкой началось в 1997 году, когда они случайно попали в класс таблы, что и стало отправной точкой для создания проекта.
Музыка Zaindiveli — это не просто индийские мелодии, а настоящий сплав различных стилей: европейской классики, рока, эмбиента, электро и джаза. В этом проекте каждый найдет что-то для себя. В составе группы также выступают:
Звукорежиссёром проекта является Арсен Степанян, а визуальную часть поддерживает художник-постановщик Алексей Чой, который создаст уникальную атмосферу для вашего погружения в музыкальный мир.
Название проекта Zaindiveli происходит от сочетания слов «заиндивели», что в переводе означает «околдованы музыкой Индии». Это название идеально отражает дух коллектива, который стремится передать магию индийских мелодий, обогащенных современными музыкальными течениями.
Не упустите возможность стать частью этого увлекательного музыкального опыта!