Звуки Индии: Электроакустический эмбиент-проект Zaindiveli

Приглашаем вас на уникальный концерт электроакустического эмбиент-проекта Zaindiveli, который обещает стать настоящим путешествием в мир звуков и эмоций. В этот вечер вы сможете услышать удивительное сочетание стилей, в которое органично вплетаются мелодии хиндустани и современные музыкальные направления.

О создателях проекта

Проект Zaindiveli был создан талантливыми исполнителями и композиторами Кириллом Паренчуком и Геннадием Лаврентьевым. Оба музыканта имеют богатый опыт в различных музыкальных жанрах. Кирилл Паренчук играет на табле и сопрано-саксофоне, а Геннадий Лаврентьев — на гитаре, скрипке и табле. Их знакомство с индийской музыкой началось в 1997 году, когда они случайно попали в класс таблы, что и стало отправной точкой для создания проекта.

Что вас ждет на концерте?

Музыка Zaindiveli — это не просто индийские мелодии, а настоящий сплав различных стилей: европейской классики, рока, эмбиента, электро и джаза. В этом проекте каждый найдет что-то для себя. В составе группы также выступают:

Сергей Калачёв — бас-гитара, электроакустика

Олег Маряхин — баритон-саксофон, сопрано-саксофон

Андрей Демиденко — вокал, бансури

Иван Муралов — ситар

Звукорежиссёром проекта является Арсен Степанян, а визуальную часть поддерживает художник-постановщик Алексей Чой, который создаст уникальную атмосферу для вашего погружения в музыкальный мир.

Интересные факты

Название проекта Zaindiveli происходит от сочетания слов «заиндивели», что в переводе означает «околдованы музыкой Индии». Это название идеально отражает дух коллектива, который стремится передать магию индийских мелодий, обогащенных современными музыкальными течениями.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного музыкального опыта!