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Электроакустический эмбиент-проект Zaindiveli
Билеты от 600₽
Киноафиша Электроакустический эмбиент-проект Zaindiveli

Электроакустический эмбиент-проект Zaindiveli

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Звуки Индии: Электроакустический эмбиент-проект Zaindiveli

Приглашаем вас на уникальный концерт электроакустического эмбиент-проекта Zaindiveli, который обещает стать настоящим путешествием в мир звуков и эмоций. В этот вечер вы сможете услышать удивительное сочетание стилей, в которое органично вплетаются мелодии хиндустани и современные музыкальные направления.

О создателях проекта

Проект Zaindiveli был создан талантливыми исполнителями и композиторами Кириллом Паренчуком и Геннадием Лаврентьевым. Оба музыканта имеют богатый опыт в различных музыкальных жанрах. Кирилл Паренчук играет на табле и сопрано-саксофоне, а Геннадий Лаврентьев — на гитаре, скрипке и табле. Их знакомство с индийской музыкой началось в 1997 году, когда они случайно попали в класс таблы, что и стало отправной точкой для создания проекта.

Что вас ждет на концерте?

Музыка Zaindiveli — это не просто индийские мелодии, а настоящий сплав различных стилей: европейской классики, рока, эмбиента, электро и джаза. В этом проекте каждый найдет что-то для себя. В составе группы также выступают:

  • Сергей Калачёв — бас-гитара, электроакустика
  • Олег Маряхин — баритон-саксофон, сопрано-саксофон
  • Андрей Демиденко — вокал, бансури
  • Иван Муралов — ситар

Звукорежиссёром проекта является Арсен Степанян, а визуальную часть поддерживает художник-постановщик Алексей Чой, который создаст уникальную атмосферу для вашего погружения в музыкальный мир.

Интересные факты

Название проекта Zaindiveli происходит от сочетания слов «заиндивели», что в переводе означает «околдованы музыкой Индии». Это название идеально отражает дух коллектива, который стремится передать магию индийских мелодий, обогащенных современными музыкальными течениями.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного музыкального опыта!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 октября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 600 ₽

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