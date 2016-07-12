Билеты от 1200₽
16+
О концерте

Концерт «Электро Джонт»: музыкальный эксперимент с глубокими текстами

Концерт «Электро Джонт» представляет собой многожанровый проект, родившийся на стыке музыкальных стилей. Создатели — группа Becpot, объединенная с Паритетом и талантливыми музыкантами из Воронежа — стремятся донести до зрителей уникальное звучание, сочетающее элементы гитарного поп-фолка и меланхоличных текстов.

На сцене музыканты вдохновляются разнообразием современного музыкального мира. Одни зрители могут уловить отголоски Shiloh Dynasty, другие — почувствовать влияние Эда Ширана и Hozier. Концерт обещает стать особенным событием для всех любителей живой музыки.

Атмосфера и репертуар

После успешного дебютного акустического квартирника группа готовится порадовать зрителей на сцене «16 Тонн Арбат». В программе концерта будут как уже знакомые композиции, так и новые произведения, которые подарят слушателям свежие эмоции и впечатления.

Тематика песен затрагивает важные моменты взросления и перемен, а также наполняет аудиторию редким чувством покоя. В стремительном ритме современной жизни «Электро Джонт» напоминает зрителям о том, что иногда стоит остановиться и просто насладиться моментом.

Приходите на концерт и погружайтесь в уникальную атмосферу, где музыка встречается с глубокими словами и неподражаемой энергетикой.

Июль
12 июля воскресенье
20:00
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
от 1200 ₽

