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Электро-джазовая Оборона
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Электро-джазовая Оборона

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Электро-джазовый трибьют «Гражданской Обороны» в Омске

Омск станет одним из первых городов в стране, где зрители смогут насладиться уникальной программой электро-джазовых интерпретаций песен Егора Летова и группы «Гражданская Оборона». Этот проект вдохновлен идеей директора Фонда «Сияние» Сергея Попкова.

Уникальный состав исполнителей

На сцене выступят выдающиеся музыканты. Среди них Сергей Летов — саксофонист мирового уровня и основатель ансамбля интуитивной музыки «Три О». Он не только играл в «Гражданской Обороне» своего легендарного брата, но и был участником проектов «Поп-механика» Сергея Курёхина. Летов также является автором музыки к спектаклям таких театров, как Театр на Таганке, МХАТ и театр Et Cetera. Его мастерство охватывает множество духовых инструментов — от классических саксофонов до этнических флейт и современных MIDI-контроллеров.

Также в проекте участвует Николай Бичан — российский саунд-продюсер, композитор и аранжировщик. Он является идеологом трио спонтанной музыки «Летов Марто Бичан» и основателем Bichan Orchestra, где создаются коллаборации с различными музыкантами, художниками и актёрами.

Переосмысление наследия Егора Летова

Сергей Летов и Николай Бичан объединили свои таланты, чтобы переосмыслить наследие Егора Летова через призму современного джаза и электроники. Это будет незабываемый вечер, который подарит зрителям новые эмоции и глубокие музыкальные переживания.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события в Омске!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 14 сентября
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
19:00 от 800 ₽

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