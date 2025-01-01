Электро-джазовая Оборона

Электро-джазовый трибьют «Гражданской Обороны» в Омске

Омск станет одним из первых городов в стране, где зрители смогут насладиться уникальной программой электро-джазовых интерпретаций песен Егора Летова и группы «Гражданская Оборона». Этот проект вдохновлен идеей директора Фонда «Сияние» Сергея Попкова.

Уникальный состав исполнителей

На сцене выступят выдающиеся музыканты. Среди них Сергей Летов — саксофонист мирового уровня и основатель ансамбля интуитивной музыки «Три О». Он не только играл в «Гражданской Обороне» своего легендарного брата, но и был участником проектов «Поп-механика» Сергея Курёхина. Летов также является автором музыки к спектаклям таких театров, как Театр на Таганке, МХАТ и театр Et Cetera. Его мастерство охватывает множество духовых инструментов — от классических саксофонов до этнических флейт и современных MIDI-контроллеров.

Также в проекте участвует Николай Бичан — российский саунд-продюсер, композитор и аранжировщик. Он является идеологом трио спонтанной музыки «Летов Марто Бичан» и основателем Bichan Orchestra, где создаются коллаборации с различными музыкантами, художниками и актёрами.

Переосмысление наследия Егора Летова

Сергей Летов и Николай Бичан объединили свои таланты, чтобы переосмыслить наследие Егора Летова через призму современного джаза и электроники. Это будет незабываемый вечер, который подарит зрителям новые эмоции и глубокие музыкальные переживания.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события в Омске!