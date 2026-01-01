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Электра
Киноафиша Электра

Спектакль Электра

16+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Электра — античная трагедия на грани человеческих эмоций

Опера «Электра» Рихарда Штрауса, вдохновленная античной трагедией Софокла, стала революционным произведением начала XX века. Здесь нет места любовной лирике или традиционным хоровым сценам, как и возвышенному пафосу. Штраус, вместе с драматургом Гуго фон Гофмансталем, перенес в оперу изображение темных и противоречивых сторон человеческой психики, создав напряженную и трагичную историю боли и ненависти.

Сюжет: месть и раскол в семье

Сюжет разворачивается вокруг Электры — дочери, решившей отомстить матери, убившей ее отца. В отличие от античной версии Софокла, где главенствует пафос и трагизм, Штраус и Гофмансталь фокусируются на драматических страстях и внутренних демонах героев. Это трагедия о крушении семьи и цивилизации, где насилие и ненависть доминируют над всем, порождая новый виток жестокости.

Музыка Штрауса: экспрессионизм и вызов традиции

В «Электре» Штраус использует авангардный музыкальный язык, который потряс современников и заложил основу для экспрессионизма в музыке. Главные партии невероятно сложны: это опера-поединок, где персонажи раскрываются через сольные партии, передающие нарастающее внутреннее напряжение и отчаяние. Музыка Штрауса становится живой драмой, обостряя конфликт и усиливая эмоциональный накал.

Тема постановки: насилие порождает насилие

Режиссер Юрий Александров, ставя спектакль, акцентирует внимание на современной актуальности трагедии: «Эта история о том, как насилие рождает новое насилие. В мире, где рушатся семейные связи, трагедия Электры становится особенно близка. Наш спектакль максимально драматичен, потому что современная жизнь диктует такую остроту: кровь, жажда власти, потеря внутреннего света».

Электра и Хризотемида: два пути и два характера

В центре постановки — две сестры, совершенно противоположные по своей натуре. Электра — воплощение ярости и стремления к мести, её жизнь поглощена жаждой расправы над матерью. Её сестра Хризотемида, напротив, тянется к любви и свету, но страдает от невозможности обрести их. Эта противоположность обостряет трагедию — любая попытка вырваться из круга насилия обречена на провал.

Премьера обещает стать мощным и эмоционально насыщенным спектаклем, который заставит зрителей вновь задуматься о трагичности и красоте мифа, а также о его острой актуальности в современном мире.

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19:00
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
от 1000 ₽

Фотографии

Электра Электра Электра Электра Электра Электра Электра Электра Электра

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