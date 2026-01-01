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Элефантс Грув
Киноафиша Элефантс Грув

Элефантс Грув

6+
Возраст 6+

О концерте

Элефантс Грув: вечер музыки и эмоций в клубе Игоря Бутмана

Коллектив «Элефантс Грув» — это стильный и амбициозный поп-диско-фанк проект, состоящий из талантливых джазовых музыкантов. Участники группы имеют значительный опыт выступлений в известных коллективах, таких как Фрукты, Меджикул, Ассаи Джаз Бенд и другие.

На сцене вы сможете насладиться оригинальными композициями, написанными на русском языке. Их музыка сочетает грув фанка, энергетику диско и душевность соула, обращая внимание на футуристический стиль 80-х годов. В программе концерта не обойдется и без любимых мировых хитов!

О группе

«Элефантс Грув» рассказывает о свободе, любви и настоящих чувствах. В составе группы:

  • Анастасия Сазонова — вокал
  • Кирилл Колешонок — гитара, вокал
  • Константин Колешонок — саксофон, вокал
  • Юрий Табуреткин — клавиши
  • Максим Куцевалов — бас
  • Петр Фесенко — ударные
  • Максим Агнаев — перкуссия

Не пропустите возможность насладиться уникальным звучанием и энергетикой «Элефантс Грув»!

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В других городах
Октябрь
18 октября воскресенье
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7

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