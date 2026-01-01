Элефантс Грув: вечер музыки и эмоций в клубе Игоря Бутмана

Коллектив «Элефантс Грув» — это стильный и амбициозный поп-диско-фанк проект, состоящий из талантливых джазовых музыкантов. Участники группы имеют значительный опыт выступлений в известных коллективах, таких как Фрукты, Меджикул, Ассаи Джаз Бенд и другие.

На сцене вы сможете насладиться оригинальными композициями, написанными на русском языке. Их музыка сочетает грув фанка, энергетику диско и душевность соула, обращая внимание на футуристический стиль 80-х годов. В программе концерта не обойдется и без любимых мировых хитов!

О группе

«Элефантс Грув» рассказывает о свободе, любви и настоящих чувствах. В составе группы:

Анастасия Сазонова — вокал

Кирилл Колешонок — гитара, вокал

Константин Колешонок — саксофон, вокал

Юрий Табуреткин — клавиши

Максим Куцевалов — бас

Петр Фесенко — ударные

Максим Агнаев — перкуссия

Не пропустите возможность насладиться уникальным звучанием и энергетикой «Элефантс Грув»!