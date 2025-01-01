Меню
Элефантс Грув
Киноафиша Элефантс Грув

Элефантс Грув

6+
Возраст 6+

О концерте

Элефантс Грув: Музыка о свободе и любви

Петербургский поп-диско-фанк коллектив Элефантс Грув приглашает вас на незабываемый концерт в клубе Игоря Бутмана. Это уникальное событие обещает стать вечеринкой, полной жизни и энергии, где музыка станет основным средством выражения настоящих чувств.

Что ожидать на концерте

Элефантс Грув — это не просто группа, а команда энтузиастов, которая создает атмосферу свободы и искренности через музыку. Их композиции наполняются светлыми эмоциями, и вы сможете услышать их уникальный стиль, сочетающий элементы попа, диско и фанка. Это идеальный способ провести вечер, наслаждаясь качественной музыкой и атмосферой единения.

Интересные факты о коллективе

Коллектив активно выступает на петербургских площадках и уже успел завоевать сердца поклонников благодаря своим ярким концертным программам. Музыка Элефантс Грув отражает настроение их родного города, открывая новые грани современной культурной жизни.

Не упустите возможность погрузиться в мир свободы и любви вместе с Элефантс Грув! В этот вечер вас ждут не только зажигательные ритмы, но и уникальные эмоции, которые останутся с вами надолго.

Купить билет на концерт Элефантс Грув

Декабрь
21 декабря воскресенье
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2000 ₽

