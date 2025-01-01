Меню
Эльдар Агаев
Киноафиша Эльдар Агаев

Эльдар Агаев

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Загадки мужчина и женщины: концерт Эльдара Агаева в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на уникальный концерт Эльдара Агаева, где вы узнаете, почему без женщин мир теряет краски и драйв. Это будет не просто музыкальное мероприятие, а настоящая встреча с жизненными историями, наполненная остроумным юмором и глубокими размышлениями.

Темы концерта

В программе концерта:

  • Причины, по которым мужчины достигают успеха;
  • Сложности поиска жены и отношения между полами;
  • Способы не опустить руки, даже когда кошелёк пуст.

Почему стоит прийти

Эльдар Агаев – талантливый артист, способный привнести искренность и энергию в каждое своё выступление. Его концерты – это не только музыка, но и философские размышления о жизни, любви и человеческих отношениях. Живые истории из жизни позволят зрителям увидеть себя в новых ситуациях и найти ответы на волнующие вопросы.

Не упустите возможность провести вечер в компании умного и весёлого рассказчика, который заставит вас задуматься и улыбнуться одновременно!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

