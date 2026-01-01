Концерт Эльчина Азизова в Кремлёвском дворце

29 ноября в Малом зале Кремлёвского дворца состоится концерт солиста Большого театра России Эльчина Азизова, который также известен как легендарный участник команды КВН «Парни из Баку».

О артисте

Эльчин Азизов — народный артист Азербайджана и один из самых ярких баритонов современности. Родившись в Баку, он с раннего детства проявлял тягу к музыке. С 10 лет он был участником культовой команды КВН, что, возможно, и способствовало развитию его сценического обаяния.

Образование и карьера

С классическим вокалом Эльчин начал заниматься только в 30 лет. Его обучение проходило в престижных учреждениях: он обучался в академии Mozarteum в Зальцбурге у Алессандро Мишаши и в Оперной студии при Бакинской Музыкальной Академии у профессора Азада Алиева. Позже артист продолжил свое обучение в Центре Оперного Пения Галины Вишневской в Москве.

Мировая слава

Эльчин Азизов имеет богатый опыт гастролей и выступал в странах, таких как Италия, Франция, Германия, Польша, Греция, Израиль, Испания, Венгрия, Китай, Южная Корея, Япония, Австралия и многие другие. Его репертуар включает более десятка ведущих партий мировой оперы, что делает его одним из самых востребованных исполнителей.

Не упустите возможность насладиться уникальным концертом Эльчина Азизова в Кремлёвском дворце.