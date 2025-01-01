Меню
Билеты
elcapitan!
Билеты от 1500₽
Киноафиша elcapitan!

elcapitan!

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт группы "elcapitan!" в клубе "16 тонн"

Не пропустите захватывающий концерт известной группы "elcapitan!", который состоится в клубе "16 тонн". Это событие, без сомнения, войдет в историческую летопись музыкальной жизни города!

О группе

Группа "elcapitan!" была основана в 2010 году и с тех пор завоевала внимание публики своими оригинальными композициями и мощными живыми выступлениями. Их стиль сочетает в себе элементы альтернативного рока и инди. Участники группы известны своими яркими образами и харизматичными выступлениями.

Программа концерта

В рамках концерта зрителей ждут как уже полюбившиеся хиты, так и новые треки из свежего альбома. Берите с собой хорошее настроение и готовьтесь к настоящему музыкальному погружению!

Кому стоит посетить

Если вы цените качественную музыку и живые выступления, не упустите шанс стать частью этого удивительного вечера. Концерт станет отличной возможностью провести время в компании друзей и поклонников рок-музыки.

Дополнительная информация

В клубе "16 тонн" действуют все необходимые меры безопасности, чтобы обеспечить комфортное пребывание зрителей. Приобретайте билеты заранее, чтобы гарантировать себе место на этом незабываемом концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

28 октября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1500 ₽

