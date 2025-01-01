Концерт группы "elcapitan!" в клубе "16 тонн"

Не пропустите захватывающий концерт известной группы "elcapitan!", который состоится в клубе "16 тонн". Это событие, без сомнения, войдет в историческую летопись музыкальной жизни города!

О группе

Группа "elcapitan!" была основана в 2010 году и с тех пор завоевала внимание публики своими оригинальными композициями и мощными живыми выступлениями. Их стиль сочетает в себе элементы альтернативного рока и инди. Участники группы известны своими яркими образами и харизматичными выступлениями.

Программа концерта

В рамках концерта зрителей ждут как уже полюбившиеся хиты, так и новые треки из свежего альбома. Берите с собой хорошее настроение и готовьтесь к настоящему музыкальному погружению!

Кому стоит посетить

Если вы цените качественную музыку и живые выступления, не упустите шанс стать частью этого удивительного вечера. Концерт станет отличной возможностью провести время в компании друзей и поклонников рок-музыки.

Дополнительная информация

В клубе "16 тонн" действуют все необходимые меры безопасности, чтобы обеспечить комфортное пребывание зрителей. Приобретайте билеты заранее, чтобы гарантировать себе место на этом незабываемом концерте!