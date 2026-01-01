Оповещения от Киноафиши
Эльбрус Джанмирзоев
Эльбрус Джанмирзоев

0+
Возраст 0+

О концерте

Эльбрус Джанмирзоев: концертная история продолжается

В МТС Live Холл Воронеж состоится выступление Эльбруса Джанмирзоева. Артист, который стал знаковым лицом российской музыки, порадует своих поклонников лучшими хитами, актуальными уже десятилетия, а также новыми композициями.

В этом году Эльбрус отмечает 15-летие своей карьеры на сцене и объявляет о масштабном концертном туре. Это не просто сборище меломанов, а уникальная встреча с его музыкальной историей, которая затрагивает сердца слушателей.

Голос, знакомый каждому, и хиты, под которые рождаются новые чувства — это то, что ждет зрителей на концертах. Эльбрус Джанмирзоев снова на сцене, и он готов подарить яркие эмоции каждому, кто ценит живое исполнение.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события и насладиться музыкальным наследием Эльбруса!

Купить билет на концерт Эльбрус Джанмирзоев

Помощь с билетами
В других городах
Март
20 марта пятница
20:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 2500 ₽

