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El mental
Билеты от 1700₽
Киноафиша El mental

El mental

12+
Возраст 12+
Билеты от 1700₽

О концерте

Энергия и драйв: концерт группы El Mental в Москве

Приглашаем вас на незабываемый концерт группы El Mental в клубе Glastonberry! Это событие покорит сердца любителей этнической музыки и фолк-рока. В клубе вы сможете ощутить неповторимую атмосферу, которая задаст тон клубному музыкальному сезону.

О концерте

На концерте вас ждёт концерт, наполненный необычными музыкальными ритмами. Волынки, лиры и знакомые хиты создадут особую атмосферу, способную заряжать энергией. Подготовьтесь к танцам и совместному исполнению любимых мелодий!

Где и когда

Концерт состоится в клубе Glastonberry, который находится по адресу: 1‑я Дубровская, 13А. Двери откроются в 19:00, а начало концерта запланировано на 20:00. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!

Приходите, танцуйте и наслаждайтесь музыкой с El Mental - мы обещаем, это будет вечер, который не забудется!

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Сентябрь
5 сентября суббота
20:00
Glastonberry Москва, 1-я Дубровская, 13а, стр. 1
от 1700 ₽

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