El Mashe
Билеты от 1200₽
Киноафиша El Mashe

El Mashe

18+
18+
Билеты от 1200₽

О концерте

Концерты группы El Mashe в столицах

Концерт группы El Mashe — ироничного диско-панка из Екатеринбурга. Группа завоевала любовь зрителей благодаря своим непредсказуемым мелодиям и ритмам, которые остаются в памяти надолго.

Музыка, которая запоминается

Каждый трек El Mashe сильно отличается от другого, что может вызывать небольшую путаницу у слушателей. Тем не менее, именно это разнообразие и делает их музыку уникальной.

Для любителей экспериментов

Концерт будет интересен тем, кто ценит экспериментальную музыку и неожиданные звуковые решения. Не упустите возможность насладиться оригинальными произведениями этой необычной группы!

Приходите и окунитесь в атмосферу живого выступления, где каждый звук — это маленькое открытие.

Купить билет на концерт El Mashe

Апрель
9 апреля четверг
20:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 1200 ₽
В других городах
Апрель
10 апреля пятница
19:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
от 1200 ₽

Фотографии

El Mashe El Mashe El Mashe El Mashe El Mashe

