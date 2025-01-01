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El Mashe
Билеты от 1000₽
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El Mashe

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт El Mashe в Москве: погружение в мир хип-хопа

Группа El Mashe готовит незабываемый концерт в Москве, который состоится в клубе 16 тонн. Это событие привлечет внимание не только преданных поклонников, но и тех, кто хочет открыть для себя новые музыкальные горизонты.

Что ожидать от выступления?

El Mashe — это не просто музыка, это целый мир, в который зрители погружаются с первых аккордов. Группа сочетает в своем творчестве элементы различных жанров: от рока до этнической музыки. В программе концерта прозвучат как популярные хиты, так и новые композиции, которые еще не успели выйти на альбомах.

Интересные факты о группе

  • El Mashe была основана в 2015 году и с тех пор завоевала сердца поклонников по всему миру.
  • Группа активно сотрудничает с известными музыкантами и продюсерами, что значительно обогащает их звучание.
  • На концертах El Mashe зрители могут ожидать не только музыку, но и яркие визуальные эффекты и театрализованные элементы.

Билеты и информация

Билеты на концерт можно приобрести в кассах клуба 16 тонн или онлайн. Рекомендуем не затягивать с покупкой, так как популярные выступления быстро расходятся.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт El Mashe обещает быть ярким и запоминающимся.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 октября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1000 ₽

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