Спектакль Ель. Андерсен

Приглашаем вас на философский мультипликационный мюзикл композитора Дмитрия Власика, основанный на мотиве сказки Х. К. Андерсена «Ель». Это произведение рассказывает о переживаниях новогодней ёлочки, которая была вырублена ради праздников. Что происходит с ёлочкой после веселья? Об этом задумываются не многие, но эта грустная и светлая история пробуждает в детях эмоциональную отзывчивость и любовь к живым существам.
«Ель. Андерсен» предназначена для будущих поэтов, философов и экологов, а также для их родителей. Она формирует у малышей ценности гуманности и бережного отношения к природе.
Возрастное ограничение: 6+. Длительность спектакля составляет 40 минут.
«Ель. Андерсен» станет замечательной альтернативой традиционным новогодним спектаклям с Дедом Морозом и Снегурочкой. Это возможность для детей и взрослых насладиться чем-то действительно сказочным и таинственным в Новый год!