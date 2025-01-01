Меню
Ель. Андерсен
Билеты от 1300₽
Киноафиша Ель. Андерсен

Спектакль Ель. Андерсен

Постановка
Театр.doc на Лесной 6+
Возраст 6+
Билеты от 1300₽

О спектакле

«Ель. Андерсен». Сказочный философский мультипликационный мюзикл

Приглашаем вас на философский мультипликационный мюзикл композитора Дмитрия Власика, основанный на мотиве сказки Х. К. Андерсена «Ель». Это произведение рассказывает о переживаниях новогодней ёлочки, которая была вырублена ради праздников. Что происходит с ёлочкой после веселья? Об этом задумываются не многие, но эта грустная и светлая история пробуждает в детях эмоциональную отзывчивость и любовь к живым существам.

Для кого эта сказка?

«Ель. Андерсен» предназначена для будущих поэтов, философов и экологов, а также для их родителей. Она формирует у малышей ценности гуманности и бережного отношения к природе.

Команда спектакля

  • Главная роль: актриса Валентина Петрова
  • Режиссер: Варвара Фаэр, номинант премии «Золотая маска»
  • Композитор: Дмитрий Власик
  • Автор переложения: Линда Йонненберг при участии Аркадия Уткина
  • Художник: Венера Казарова
  • Мультипликаторы: Дарья Лукьянова, Яна Гордиенко
  • Хореография: Дарья Плохова

Подробности о спектакле

Возрастное ограничение: 6+. Длительность спектакля составляет 40 минут.

«Ель. Андерсен» станет замечательной альтернативой традиционным новогодним спектаклям с Дедом Морозом и Снегурочкой. Это возможность для детей и взрослых насладиться чем-то действительно сказочным и таинственным в Новый год!

Декабрь
Январь
30 декабря вторник
13:00
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
от 1300 ₽
2 января пятница
13:00
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
от 1300 ₽

