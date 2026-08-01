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Экзотика: Afterglow
Билеты от 1400₽
Киноафиша Экзотика: Afterglow

Экзотика: Afterglow

18+
Возраст 18+
Билеты от 1400₽

О концерте

Энергия летнего вечера: Afterglow в клубе Pravda

29 августа клуб Pravda приглашает вас на масштабное событие Afterglow, которое обещает стать настоящей ода уходящему лету. Провожаем жаркие дни с весельем, улыбками и любимой музыкой. Под открытым небом и в уютном клубном пространстве мы встретим новый рассвет с надеждой на свежие эмоции и встречи!

Музыка, которая вдохновляет

На этом незабываемом вечере прозвучат треки лучших международных звёзд Psytrance, представленные нашими диджеями. Это уникальное сочетание звучания, которое окутает вас энергией и радостью:

  • PRAVDA ЛЕТО
    • Astrix by Protomusic
    • GMS by TwoFaders
    • Vini Vici by Baba
    • Sesto Sento by Doc.Gonzo
    • Talamasca by Synthetic Coma
    • Blastoyz by [ad]
    • Flash 1200 Micrograms by U-Djin
    • Ace Ventura by DenyXis
    • Liquid Soul by Opposite Effect
    • Protonica by LZTP
  • PRAVDA КЛУБ
    • Skazi by Doc.Gonzo
    • Electric Universe by [ad]
    • Burn in Noise by Protomusic
    • Bizarre Contact by Synthetic Coma
    • Infected Mushroom by Audence
    • Azax Syndrom by Masalay
    • Dickster by Babar
    • Tristan by Deny Xis
    • Outsiders by U-Djin
    • Iridian by TwoFaders

Не пропустите!

Это событие — отличный способ завершить летний сезон и зарядиться позитивной энергией. Приходите, чтобы насладиться атмосферой и любимыми звуками. Мы ждем вас на Afterglow в клубе Pravda!

Купить билет на концерт Экзотика: Afterglow

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Август
29 августа суббота
23:45
Pravda Москва, Варшавское ш., 26, стр. 12
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