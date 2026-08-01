Экзотика: Afterglow

29 августа клуб Pravda приглашает вас на масштабное событие Afterglow, которое обещает стать настоящей ода уходящему лету. Провожаем жаркие дни с весельем, улыбками и любимой музыкой. Под открытым небом и в уютном клубном пространстве мы встретим новый рассвет с надеждой на свежие эмоции и встречи!
На этом незабываемом вечере прозвучат треки лучших международных звёзд Psytrance, представленные нашими диджеями. Это уникальное сочетание звучания, которое окутает вас энергией и радостью:
Это событие — отличный способ завершить летний сезон и зарядиться позитивной энергией. Приходите, чтобы насладиться атмосферой и любимыми звуками. Мы ждем вас на Afterglow в клубе Pravda!