Экзотика: Afterglow

Энергия летнего вечера: Afterglow в клубе Pravda

29 августа клуб Pravda приглашает вас на масштабное событие Afterglow, которое обещает стать настоящей ода уходящему лету. Провожаем жаркие дни с весельем, улыбками и любимой музыкой. Под открытым небом и в уютном клубном пространстве мы встретим новый рассвет с надеждой на свежие эмоции и встречи!

Музыка, которая вдохновляет

На этом незабываемом вечере прозвучат треки лучших международных звёзд Psytrance, представленные нашими диджеями. Это уникальное сочетание звучания, которое окутает вас энергией и радостью:

PRAVDA ЛЕТО Astrix by Protomusic GMS by TwoFaders Vini Vici by Baba Sesto Sento by Doc.Gonzo Talamasca by Synthetic Coma Blastoyz by [ad] Flash 1200 Micrograms by U-Djin Ace Ventura by DenyXis Liquid Soul by Opposite Effect Protonica by LZTP

PRAVDA КЛУБ Skazi by Doc.Gonzo Electric Universe by [ad] Burn in Noise by Protomusic Bizarre Contact by Synthetic Coma Infected Mushroom by Audence Azax Syndrom by Masalay Dickster by Babar Tristan by Deny Xis Outsiders by U-Djin Iridian by TwoFaders



Не пропустите!

Это событие — отличный способ завершить летний сезон и зарядиться позитивной энергией. Приходите, чтобы насладиться атмосферой и любимыми звуками. Мы ждем вас на Afterglow в клубе Pravda!