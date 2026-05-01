Экзопланеты. В поисках новой Земли
Экзопланеты. В поисках новой Земли

6+
О выставке

Полнокупольная программа в Московском Планетарии

В Большом Звёздном зале Московского планетария состоялась полнокупольная программа, посвященная исследованию миров за пределами нашей Солнечной системы. Название программы — «Экзопланеты. В поисках новой Земли».

Сюжет представляет собой увлекательную историю девочки Селесты и её друга — лунного лучика. Вместе они отправляются к далеким звездам, стремясь найти планеты, похожие на Землю. Этот увлекательный рассказ не только захватывает воображение, но и знакомит зрителей с последними научными открытиями в области астрономии.

Состав сеанса

Программа длится 56 минут и включает в себя:

  • «Путеводные звёзды» (27 мин) — лекция-прогулка по ночному небу с использованием аппарата «Универсариум М9».
  • Фильм «Экзопланеты» (29 мин) — анимационное шоу, исследующее водные миры, суперземли и поиски разумной жизни.

Рекомендации и возрастные ограничения

Программа рекомендована для зрителей старше 6 лет. Это отличная возможность для детей и взрослых увидеть, как научные знания могут быть поданы в интерактивной и увлекательной форме.

Не упустите шанс посетить «Экзопланеты» и узнать больше о нашем месте во Вселенной!

Май
Июнь
28 мая четверг
14:00
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
1 июня понедельник
12:40
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
3 июня среда
12:40
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
4 июня четверг
14:00
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
8 июня понедельник
12:40
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1

